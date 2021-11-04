Настя Каменських добре знається на тому, що подобається її прихильникам. Тож не дивно, що на своїй сторінці в інстаграмі вона викладає доволі пікантні фото. Не став винятком її останній пост, на якому можна вдосталь помилуватися спокусливими формами красуні.
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На світлинах Настя Каменських позує у крихітному бікіні. Кадри настільки сильно сподобалися її фанатам, що вони буквально засипали співачку лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Божественна жінка";
- "Браво, така прекрасна панянка";
- "Дуже красива";
- "Сексуальне тіло";
- "Шикарно виглядаєте. У погану погоду дуже зігрівають такі фото";
- "Обожнюю вас";
- "Фігура просто шикарна";
- "Яка ж ти неймовірна";
- "Уже можеш голою сфотографуватися";
- "Купальник такий собі, а от фігура – просто космос".
Настя Каменських похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Каменських
Настя Каменських похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Каменських
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Слідкувати за Настею Каменських в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе долучитися до армії її прихильників. Ти ж не хочеш проґавити порцію спокуси від зірки?