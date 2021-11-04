Настя Каменських добре знається на тому, що подобається її прихильникам. Тож не дивно, що на своїй сторінці в інстаграмі вона викладає доволі пікантні фото. Не став винятком її останній пост, на якому можна вдосталь помилуватися спокусливими формами красуні.

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На світлинах Настя Каменських позує у крихітному бікіні. Кадри настільки сильно сподобалися її фанатам, що вони буквально засипали співачку лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Божественна жінка";

"Браво, така прекрасна панянка";

"Дуже красива";

"Сексуальне тіло";

"Шикарно виглядаєте. У погану погоду дуже зігрівають такі фото";

"Обожнюю вас";

"Фігура просто шикарна";

"Яка ж ти неймовірна";

"Уже можеш голою сфотографуватися";

"Купальник такий собі, а от фігура – просто космос".



Настя Каменських похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Каменських



Настя Каменських похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Каменських

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Слідкувати за Настею Каменських в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе долучитися до армії її прихильників. Ти ж не хочеш проґавити порцію спокуси від зірки?