Погано почуваєшся в закритих приміщеннях або в яскраво освітлених місцях? Що ж, можливо, у тебе – сенсорне перевантаження.

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Що таке сенсорне перевантаження

За визначенням Американської психологічної асоціації, сенсорне перевантаження – це "стан стресу і дисфункції, який виникає, коли людина піддається надмірній або інтенсивній кількості сенсорних стимулів, що перевищує її здатність до обробки".

Такими сенсорними стимулами можуть бути звуки, світло, текстури, запахи, натовп або інтенсивні тактильні відчуття, які негативно впливають на самопочуття та функціонування людини.

можуть бути звуки, світло, текстури, запахи, натовп або інтенсивні тактильні відчуття, які негативно впливають на самопочуття та функціонування людини. Тим часом сучасний світ сповнений міським середовищем із надмірним шумом, візуальними ефектами та людьми. Тож сенсорне перевантаження стало постійною проблемою для багатьох людей.



Дізнайся, що таке сенсорне перевантаження / Фото freepik

Симптоми сенсорного перевантаження

Симптоми сенсорного перевантаження можуть відрізнятися від людини до людини, але є кілька поширених типових прикладів.

Надзвичайна чутливість до звуків, світла, запахів, текстур або смаків, які можуть бути приголомшливими або навіть болючими.

Дратівливість і перепади настрою, розчарування, тривога. Стрес, поганий настрій та емоційне самопочуття.

Труднощі з концентрацією уваги. Більшість подразників перешкоджає здатності людини зосередитися і сфокусуватися.

Фізична втома і психічне виснаження від шалених втрат тілесної, розумової та емоційної енергії.

Труднощі в соціальній взаємодії або в адаптації у соціальному середовищі, що може призвести до замкнутості або ізоляції.

Уникнення певних середовищ або ситуацій: людних місць, галасливих заходів, яскраво освітлених просторів.

Якщо ти підозрюєш, з огляду на ці симптоми, що відчуваєш сенсорне перевантаження і що воно впливає на якість твого життя, слід звернутися до медичного працівника за відповідною оцінкою та підтримкою.



Розпізнати сенсорне перевантаження можна за кількома ознаками / Фото freepik

Як запобігати сенсорному перевантаженню

Витримуй свої індивідуальні межі. Звертай увагу, як ти почуваєшся під впливом інтенсивних сенсорних подразників, і навчися розпізнавати, коли буде потрібно зробити перерву або відсторонитися від ситуації.

Звертай увагу, як ти почуваєшся під впливом інтенсивних сенсорних подразників, і навчися розпізнавати, коли буде потрібно зробити перерву або відсторонитися від ситуації. Плануй та організовуй своє оточення. Тримайся якнайдалі від тих середовищ або ситуацій, що можуть спричинити негативний вплив на тебе. Наприклад, від переповнених кафе чи транспорту в години пік.

Тримайся якнайдалі від тих середовищ або ситуацій, що можуть спричинити негативний вплив на тебе. Наприклад, від переповнених кафе чи транспорту в години пік. Не приховуй свої потреби. У спілкуванні з іншими людьми не бійся встановлювати межі. Кажи, які сенсорні подразники впливають на тебе, і попроси про розуміння та підтримку.

У спілкуванні з іншими людьми не бійся встановлювати межі. Кажи, які сенсорні подразники впливають на тебе, і попроси про розуміння та підтримку. Створи безпечні місця. Наприклад, у своєму будинку місце, куди можна піти, коли тобі потрібно відпочити та відновитися.

Наприклад, у своєму будинку місце, куди можна піти, коли тобі потрібно відпочити та відновитися. Використовуй стратегії сенсорної саморегуляції. Це можуть бути техніки глибокого дихання, медитація, вправи на розслаблення м'язів або практики усвідомленості.

Це можуть бути техніки глибокого дихання, медитація, вправи на розслаблення м'язів або практики усвідомленості. Займайся собою. Звертай увагу на своє загальне самопочуття. Підтримуй належний режим сну, роби регулярні фізичні вправи та шукай заняття, які допоможуть розслабитися і зменшити стрес.

Але май на увазі: те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Важливо експериментувати з різними стратегіями, щоб знайти те, що найкраще пасує саме тобі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.