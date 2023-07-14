Плохо чувствуешь себя в закрытых помещениях или в ярко освещенных местах? Что ж, может быть, у тебя – сенсорная перегрузка.
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Что такое сенсорная перегрузка
По определению Американской психологической ассоциации, сенсорная перегрузка – это "состояние стресса и дисфункции, которое возникает, когда человек подвергается чрезмерному или интенсивному количеству сенсорных стимулов, что превышает его способность к обработке".
- Такими сенсорными стимулами могут быть звуки, свет, текстуры, запахи, толпа или интенсивные тактильные ощущения, негативно влияющие на самочувствие и функционирование человека.
- Тем временем современный мир полон городской средой с избыточным шумом, визуальными эффектами и людьми. Так что сенсорная перегрузка стала постоянной проблемой для многих людей.
Узнай, что такое сенсорная перегрузка / Фото freepik
Симптомы сенсорной перегрузки
Симптомы сенсорной перегрузки могут отличаться от человека к человеку, но есть несколько распространенных типичных примеров.
- Чрезвычайная чувствительность к звукам, свету, запахам, текстурам или вкусам, которые могут быть потрясающими или даже болезненными.
- Раздражительность и перепады настроения, разочарование, тревога. Стресс, плохое настроение и эмоциональное самочувствие.
- Затруднения с концентрацией внимания. Большинство раздражителей препятствует способности человека сосредоточиться и сфокусироваться.
- Физическая усталость и психическое истощение от безумных потерь телесной, умственной и эмоциональной энергии.
- Трудности в социальном взаимодействии или с адаптацией в социальной среде, что может привести к замкнутости или изоляции.
- Избегание определенных сред или ситуаций: людных мест, шумных мероприятий, ярко освещенных пространств.
Если ты подозреваешь, учитывая эти симптомы, что испытываешь сенсорную перегрузку и что она влияет на качество твоей жизни, следует обратиться к медицинскому работнику для соответствующей оценки и поддержки.
Распознать сенсорную перегрузку можно по нескольким признакам / Фото freepik
Как предотвращать сенсорную перегрузку
- Выдерживай свои индивидуальные пределы. Обращай внимание, как ты чувствуешь себя под влиянием интенсивных сенсорных раздражителей, и научись распознавать, когда потребуется перерыв или отстранение от ситуации.
- Планируй и организовывай свое окружение. Держись подальше от тех сред или ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на тебя. Например, от переполненных кафе или транспорта в час пик.
- Не скрывай своих нужд. В общении с другими людьми не бойся устанавливать границы. Говори, какие сенсорные раздражители влияют на тебя и попроси о понимании и поддержке.
- Создай безопасные места. К примеру, в своем доме место, куда можно пойти, когда тебе нужно отдохнуть и восстановиться.
- Используй стратегию сенсорной саморегуляции. Это могут быть техники глубочайшего дыхания, медитация, упражнения на расслабление мускулов либо практики осознанности.
- Занимайся собой. Обращай внимание на свое общее самочувствие. Поддерживай надлежащий режим сна, делай регулярные физические упражнения и ищи занятия, которые помогут расслабиться и снизить стресс.
Но имей в виду: то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Важно экспериментировать с разными стратегиями, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно тебе.