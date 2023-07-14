Плохо чувствуешь себя в закрытых помещениях или в ярко освещенных местах? Что ж, может быть, у тебя – сенсорная перегрузка.

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Что такое сенсорная перегрузка

По определению Американской психологической ассоциации, сенсорная перегрузка – это "состояние стресса и дисфункции, которое возникает, когда человек подвергается чрезмерному или интенсивному количеству сенсорных стимулов, что превышает его способность к обработке".

Такими сенсорными стимулами могут быть звуки, свет, текстуры, запахи, толпа или интенсивные тактильные ощущения, негативно влияющие на самочувствие и функционирование человека.

могут быть звуки, свет, текстуры, запахи, толпа или интенсивные тактильные ощущения, негативно влияющие на самочувствие и функционирование человека. Тем временем современный мир полон городской средой с избыточным шумом, визуальными эффектами и людьми. Так что сенсорная перегрузка стала постоянной проблемой для многих людей.



Узнай, что такое сенсорная перегрузка / Фото freepik

Симптомы сенсорной перегрузки

Симптомы сенсорной перегрузки могут отличаться от человека к человеку, но есть несколько распространенных типичных примеров.

Чрезвычайная чувствительность к звукам, свету, запахам, текстурам или вкусам, которые могут быть потрясающими или даже болезненными.

Раздражительность и перепады настроения, разочарование, тревога. Стресс, плохое настроение и эмоциональное самочувствие.

Затруднения с концентрацией внимания. Большинство раздражителей препятствует способности человека сосредоточиться и сфокусироваться.

Физическая усталость и психическое истощение от безумных потерь телесной, умственной и эмоциональной энергии.

Трудности в социальном взаимодействии или с адаптацией в социальной среде, что может привести к замкнутости или изоляции.

Избегание определенных сред или ситуаций: людных мест, шумных мероприятий, ярко освещенных пространств.

Если ты подозреваешь, учитывая эти симптомы, что испытываешь сенсорную перегрузку и что она влияет на качество твоей жизни, следует обратиться к медицинскому работнику для соответствующей оценки и поддержки.



Распознать сенсорную перегрузку можно по нескольким признакам / Фото freepik

Как предотвращать сенсорную перегрузку

Выдерживай свои индивидуальные пределы. Обращай внимание, как ты чувствуешь себя под влиянием интенсивных сенсорных раздражителей, и научись распознавать, когда потребуется перерыв или отстранение от ситуации.

Обращай внимание, как ты чувствуешь себя под влиянием интенсивных сенсорных раздражителей, и научись распознавать, когда потребуется перерыв или отстранение от ситуации. Планируй и организовывай свое окружение. Держись подальше от тех сред или ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на тебя. Например, от переполненных кафе или транспорта в час пик.

Держись подальше от тех сред или ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на тебя. Например, от переполненных кафе или транспорта в час пик. Не скрывай своих нужд. В общении с другими людьми не бойся устанавливать границы. Говори, какие сенсорные раздражители влияют на тебя и попроси о понимании и поддержке.

В общении с другими людьми не бойся устанавливать границы. Говори, какие сенсорные раздражители влияют на тебя и попроси о понимании и поддержке. Создай безопасные места. К примеру, в своем доме место, куда можно пойти, когда тебе нужно отдохнуть и восстановиться.

К примеру, в своем доме место, куда можно пойти, когда тебе нужно отдохнуть и восстановиться. Используй стратегию сенсорной саморегуляции. Это могут быть техники глубочайшего дыхания, медитация, упражнения на расслабление мускулов либо практики осознанности.

Это могут быть техники глубочайшего дыхания, медитация, упражнения на расслабление мускулов либо практики осознанности. Занимайся собой. Обращай внимание на свое общее самочувствие. Поддерживай надлежащий режим сна, делай регулярные физические упражнения и ищи занятия, которые помогут расслабиться и снизить стресс.

Но имей в виду: то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Важно экспериментировать с разными стратегиями, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно тебе.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.