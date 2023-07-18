Дослідники, які виявили, що середній розмір ерегованого пеніса подовжується, вважають це дуже серйозною проблемою. По-перше, тому що ми повинні проаналізувати, які фактори в житті або в природі можуть бути причиною цього. По-друге, якими будуть результати, які почнуть з'являтися щодо фертильності та репродуктивного життя. Адже довший пеніс не є синонімом кращої чи ряснішої фертильності.

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Що штовхнуло науковців до дослідження

Дослідження під керівництвом Майкла Л. Айзенбергом з Медичної школи Стенфордського університету мало на меті оцінити повідомлення про тенденції зміни довжини пеніса з плином часу в різних географічних регіонах. Автори згадують про важливість вивчення цього питання, адже, попри нормальні зміни в розвитку чоловічих статевих органів, нещодавно було виявлено, що чоловіки також мають більшу ймовірність мати більш рясну фертильність.

Також нещодавно виявили, що кількість сперматозоїдів зменшилася, рівень тестостерону в крові знизився, зросла частота пухлин яєчок. Крім того, статистика свідчить про збільшення вроджених вад розвитку статевих органів, що явно не є нормальним і не є найкращою новиною для чоловіків.

Що вони зробили і що вони знайшли

Вони знайшли роботи, в яких вивчався розмір пеніса. Вони проаналізували результати 75 досліджень, проведених між 1942 і 2021 роками, зібравши анатомічні дані понад 55 000 чоловіків у віці від 18 до 86 років.

У результаті цього аналізу група дослідників зробила найважливіший висновок, що "довжина ерегованого пеніса збільшилася на 24% за останні 29 років", і ця тенденція, схоже, спостерігається по всьому світу (в Америці, Європі та Африці). Однак не було ніякої різниці в довжині в'ялого пеніса або при розтягуванні вручну.



Середній розмір ерегованого члена зріс на чверть / Фото fxquadro

Доктор Айзенберг згадує в публікації, що було виявлено, що кількість сперматозоїдів зменшилася, так само як і рівень тестостерону. Очікувалося, що довжина пеніса також зменшиться, однак, на диво, виявилося протилежне. Зміна за майже 30 років (з 1992 по 2021 рік) становила в середньому від 12,2 до 15,2 сантиметра зараз.

Можливе пояснення цього висновку

Для початку автори дослідження припускають, що це може бути пов'язано з безліччю екологічних факторів. Наприклад, вплив хімічних речовин, що порушують гормональний фон, або забруднювачів довкілля, таких як пестициди чи засоби гігієни, наприклад. Існують повідомлення про те, що вплив хімічних речовин спонукає немовлят до більш раннього статевого дозрівання, що може вплинути на розвиток статевих органів.

Крім того, дослідження повідомляють про зв'язок між більш ранніми термінами статевого дозрівання і вищими показниками ожиріння або малорухливого способу життя серед людей, що також може бути фактором виявленої тенденції. Однак ще одна деталь, яка могла вплинути на результат, полягає в тому, що дієта має свій власний вплив.



Водночас спостерігається зниження рівня тестостерону / Фото Drobot Dean

Хоча час, коли це відбувається у чоловіків, невідомий, оскільки, хоча це дослідження виявило збільшення ерегованого пеніса у дорослих чоловіків, було б життєво важливо визначити, чи відбувається це в дитинстві, в підлітковому віці і навіть від певного впливу в пренатальному або постнатальному житті чоловіків.

Доктор Айзенберг робить висновок про необхідність подальших досліджень: "Будь-які загальні зміни в розвитку викликають занепокоєння, оскільки наша репродуктивна система є однією з найважливіших частин людської біології. Якщо ми спостерігаємо такі швидкі зміни, це означає, що з нашим організмом відбувається щось потужне. Ми повинні спробувати підтвердити ці висновки, і якщо вони підтвердяться, нам потрібно визначити причини цих змін".

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