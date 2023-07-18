Исследователи, которые обнаружили, что средний размер эрегированного члена удлиняется, считают это очень серьезной проблемой. Во-первых, потому что мы должны проанализировать, какие факторы в жизни или природе могут быть причиной этого. Во-вторых, какими будут результаты, которые начнут появляться по поводу фертильности и репродуктивной жизни. Ведь более длинный пенис не является синонимом лучшей или более обильной фертильности.

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Что толкнуло ученых к исследованию

Исследование под руководством Майкла Л. Айзенбергом из Медицинской школы Стэнфордского университета имело целью оценить сообщение о тенденции изменения длины пениса с течением времени в разных географических регионах. Авторы вспоминают о важности изучения этого вопроса, ведь, несмотря на нормальные изменения в развитии мужских половых органов, недавно было обнаружено, что мужчины также имеют большую вероятность более обильной фертильности.

Также недавно обнаружили, что количество сперматозоидов уменьшилось, уровень тестостерона в крови снизился, выросла частота опухолей яичек. Кроме того, статистика свидетельствует об увеличении врожденных пороков развития половых органов, что явно не является нормальным и не является лучшей новостью для мужчин.

Что они сделали и что они нашли

Они обнаружили работы, в которых изучался размер пениса. Они проанализировали результаты 75 исследований, проведенных между 1942 и 2021 годами, собрав анатомические данные более 55 000 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет.

В результате этого анализа группа исследователей сделала важнейший вывод, что "длина эрегированного пениса увеличилась на 24% за последние 29 лет", и эта тенденция, похоже, наблюдается во всем мире (в Америке, Европе и Африке). Однако не было никакой разницы в длине дряблого пениса или во время растяжении вручную.



Средний размер эрегированного члена вырос на четверть / Фото fxquadro

Доктор Айзенберг упоминает в публикации, что было обнаружено, что количество сперматозоидов уменьшилось, равно как и уровень тестостерона. Ожидалось, что длина пениса также уменьшится, однако, удивительно, оказалось противоположное. Изменение почти за 30 лет (с 1992 по 2021 год) составляло в среднем от 12,2 до 15,2 сантиметра сейчас.

Возможное объяснение этого вывода

Для начала авторы исследования предполагают, что это может быть связано с множеством экологических факторов. К примеру, влияние химических веществ, нарушающих гормональный фон, или загрязнителей окружающей среды, таких как пестициды или средства гигиены, например. Существуют сообщения о том, что влияние химических веществ побуждает младенцев к более раннему созреванию, что может повлиять на развитие половых органов.

Кроме того, исследования сообщают о связи между более ранними сроками полового созревания и более высокими показателями ожирения или малоподвижного образа жизни среди людей, что также может быть фактором выявленной тенденции. Однако еще одна деталь, которая могла повлиять на результат, состоит в том, что диета имеет свое собственное влияние.



В то же время наблюдается снижение уровня тестостерона / Фото Drobot Dean

Хотя время, когда это происходит у мужчин, неизвестно, поскольку, хотя это исследование выявило увеличение эрегированного пениса у взрослых мужчин, было бы жизненно важно определить, происходит ли это в детстве, в подростковом возрасте и даже от определенного влияния в пренатальной или постнатальной жизни мужчин.

Доктор Айзенберг делает вывод о необходимости дальнейших исследований: "Любые общие изменения в развитии вызывают беспокойство, поскольку наша репродуктивная система является одной из важнейших частей человеческой биологии. Если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашим организмом происходит что-то мощное. Мы должны попытаться подтвердить эти выводы, и если они подтвердятся, нам следует определить причины этих изменений".

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