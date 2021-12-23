Анастасія Ешлі вирішила, що приховувати своє бездоганне тіло – не найкраща ідея. Тож вона знялася у спокусливому купальнику, який дозволив вдосталь помилуватися її вигинами.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

"Останнім часом я надзвичайно одержима рожевим кольором", – написала вона.

Ми мусимо визнати, що рожевий їй дуже личить. Він не лише підкреслює її природну красу, а й робить її ще милішою. Хоча, куди більше? Не дивно, що підписники спортсменки були максимально щедрими на лайки, а також компліменти:

"Ти чарівна";

"Чиста бездоганність";

"Твоя краса буквально сяє";

"У тебе ідеальні вигини";

"Приголомшлива крихітка";

"Мені теж подобається рожевий на тобі";

"Ти надзвичайно сексуальна";

"Яка ж ти гаряча".



Анастасія Ешлі приміряла спокусливий купальник / Фото з інстаграму Ешлі



Анастасія Ешлі приміряла спокусливий купальник / Фото з інстаграму Ешлі

Тобі сподобається Гола Белла Хадід показала, як потрібно носити ремінь Calvin Klein

Нам теж дуже подобається Анастасія Ешлі. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на американську серферку. Гарантуємо, на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячих фото, які регулярно з'являються на її сторінці.