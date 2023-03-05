А проте все ще дуже важливо звертати увагу на теплий одяг, і не лише в естетичному сенсі. Весняний теплий одяг має бути легким, дихаючим і ніжним до шкіри, щоб не подразнювати її й не змушувати пітніти більше, ніж потрібно.

Також цікаво Як приготувати ідеальний коктейль на своїй кухні: 10 золотих правил новачка

Враховуючи це та важливість союзу між корисністю, свіжістю та модою, який саме одяг варто мати у чоловічому гардеробі?

Нові базові речі весни 2023 року



Який же одяг чоловікові слід мати у своєму гардеробі весною? / Фото Racool_studio@freepik

Класична джинсова сорочка

Приклад того, що деякі речі ніколи не вийдуть з моди, оскільки їхній стиль вже є інституційним за будь-якими стандартами. Тож тобі потрібна класична джинсова сорочка – прямого крою, бавовняна, з візерунком, з коротким рукавом і застібкою на ґудзики, щоб було комфортно в будь-який день тижня, незалежно від того, що ще ти вдягнеш.

Шорти карго

Незамінна річ, яку можна носити з футболками, поло, сорочками й навіть жилетами на голе тіло. Шорти карго ідеально пасують для носіння зі світшотами, бомберами і навіть піджаками. А різні кишені надзвичайно корисні та, звичайно ж, просто класні.

Туристичні черевики

Тобі потрібна впевненість у своїх кроках і взуття, яке прибирає відчуття скутості. Саме туристичні черевики додадуть тобі впевненості, не перегріватимуть і поєднуватимуться з більшістю речей у твоєму гардеробі.



Класична джинсова сорочка, шорти карго та туристичні черевики – ідеальний весняний стиль / Фото ArthurHidden@freepik

Верхня сорочка

Чоловіча верхня сорочка з усіх всесезонних речей, які ти можеш носити, безумовно, поєднується з будь-яким вбранням. А навесні вона виконує абсолютно ідеальну функцію, стоячи у потрібному місці на півдорозі між легкою курткою та звичайною сорочкою.

Трикотажний жилет

Стильно носи цей дизайн без нічого і поєднуй його з брюками, джинсами, шортами й навіть джогерами. Трикотажний жилет – найкращий союзник серед усіх теплих речей, які ти можеш мати.