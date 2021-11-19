Залежність від порно може бути деструктивною звичкою, що негативно впливає на наші стосунки. Але навіть якщо ти вважаєш себе випадковим споживачем порно, щоб повністю насолодитися мастурбацією, регулярний його перегляд може змінити твій мозок і тіло. У своєму новому відео Грег Браун досліджує психологічні й фізіологічні наслідки відмови від порно.

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Що буде з нами, якщо ми відмовимося від порно

Ваш мозок має нейропластичність. Це означає, що він фізично змінюється у відповідь на вашу поведінку. Це відбувається у сірій речовині мозку, яка фізично змінюється через споживання порно,

– розповідає він.

Грег Браун розповів про переваги відмови від порно:

І симптоми можуть почати проявлятися вже наступного дня після відмови від порно. До них належать проблеми зі сном, труднощі з концентрацією уваги, підвищений неспокій і, навіть, бажання дивитися порно. Це тому, що споживання порно впливає на частину мозку, відповідальну за вироблення дофаміну. У цьому випадку порно можна порівняти зі смачною їжею, спілкуванням, а також самим сексом.

Перегляд порно, відкриття безлічі нових вкладок і з'ясування того, яка з них вам підходить, утримує високий рівень дофаміну у вашому мозку на тривалі проміжки часу. Це може фізично змінити ваше черевне смугасте тіло та є причиною того, що наступного дня після відмови від порно ви дійсно можете фізично постраждати,

– підкреслює Браун.

Дані досліджень свідчать про те, що до порно повертаються на 4 – 7 день після відмови. Усе тому, що респонденти скаржилися на певне занепокоєння. Щоправда, перегляд відповідних відео позитивного впливу не мав.

Усе тому, що респонденти скаржилися на певне занепокоєння. Щоправда, перегляд відповідних відео позитивного впливу не мав. Приблизно на 14 день вчені виявили, що суб'єкти можуть відкладати отримання задоволення та довше зосереджуватися на складних завданнях. А все тому, що їхній мозок пристосувався.

що суб'єкти А все тому, що їхній мозок пристосувався. Після місяця відсутності порнографії дослідники повідомили про ясніше мислення та підвищену концентрацію. І, нарешті, після трьох місяців відсутності порно сіра речовина у мозку приходила у норму.

Важливо пам'ятати, що у більшості досліджень нейрофізіології беруть участь піддослідні, які вважали, що мають залежність від перегляду порно. Це не показник того, скільки порнографії дивиться людина. Це ступінь впливу відповідних відео на її життя.



Порно не може замінити тобі реальне інтимне життя / Фото Dainis Graveris

Як відмовитися від перегляду порно?

Є кілька простих і ефективних способів зробити це. Перш за все важливо зрозуміти, чи є щось, чого ти намагаєшся уникнути. Часто перегляд порно стає заміною певних процесів, які викликають у тебе занепокоєння. Можливо, у тебе є певні тригери, які викликають тягу до перегляду порно.

А ще ти просто можеш встановити на пристрої блокувальники порно та почати виробляти альтернативні звички. Наприклад, замість перегляду порно виконувати вправи. Крім того, варто затямити раз і назавжди, що порно – не реальне життя. Тож воно не повинне витісняти справжні відчуття, які дарують тобі насолоду.

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Дивитися порно – нормально. А от залежати від перегляду порно – ні. Тож ми закликаємо не зловживати відповідним контентом. Він може доповнювати твоє інтимне життя, але не повинен стати цілковитою його заміною.