Якщо тобі рідні теж колись казали, що проковтнута жуйка залишиться у твоєму організмі назавжди, то вітаємо у нашому клубі. Насправді це зовсім не так. Експерти розповіли, чому не варто перейматися, якщо ти не встиг виплюнути жуйку вчасно.

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Гумка дійсно не перетравлюється

Слід розуміти, що організм може лише розщепити деякі інгредієнти жувальної гумки. Мовиться про підсолоджувачі й ароматизатори.

Решта надходить у вашу травну систему,

– наголошує Джеррі Муллін, доцент медицини лікарні Джона Гопкінса.

Гастроентерологиня Ненсі МакГріл зауважила, що гумка не перетравлюється так само як насіння або шкірка від фруктів. Але ти ж не переймаєшся, коли їси ціле яблуко?

Чи прилипне жуйка до шлунка

Отут ми відразу ж тебе заспокоїмо. З твоїм шлунком не відбудеться того, що зазвичай трапляється зі взуттям. Так, жуйка може трохи довше мандрувати твоїм тілом. Але загалом вона спокійно проходить весь шлях від входу і до виходу. МакГріл зауважує, що за весь свій час роботи не бачила, щоб гумка прилипала до кишківника або шлунка.

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Коли небезпечно ковтати жуйку

Наприклад, якщо у тебе діагностували хворобу Крона або дивертикуліт, який спричиняє випинання товстої кишки. У таких випадках, за словами Мулліна, може бути небезпечно проковтнути гумку. А все тому, що їй доведеться проходити "звуженою областю". У деяких випадках жуйка може закоркувати кишківник. Це може стати причиною судом, запорів й інших неприємних наслідків.



Жуйка не прилипне до шлунка, якщо її проковтнути / Фото Getty Images

Усе також залежить від кількості

Ще одна потенційно небезпечна ситуація – якщо ти надто часто ковтаєш гумки. Дослідження 1998 року показало, що діти, які ковтали в середньому від 5 до 7 гумок на день, страждали від запорів. Маємо надію, що тобі не потрібно пояснювати, що навмисно ковтати гумку все ж не варто.

Тож ти можеш сміливо продовжувати жувати гумки. І якщо таки якось проковтнеш одну, то біди не мало б бути. Що стосується самих гумок, то, за словами Муллін, їхнє жування активує слинні залози. Сама ж слина допомагає нейтралізувати кислоту у ротовій порожнині. Як наслідок, ти запобігаєш появі печії та сприяєш гарному травленню.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо ж ти відчув певний дискомфорт після проковтування гумки – звернися до лікаря. Не ігноруй сигнали, які подає тобі організм.