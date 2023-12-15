У Pornhub не зраджують традиції та дають можливість дізнатися, що ж цікавило користувачів тієї чи іншої країни. Ми зосередимо увагу на тому, які категорії прикували до себе увагу серед українців.

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Найпопулярніші теми на Pornhub

Так, до п'ятірки запитів серед українців потрапили: MILF, хентай, аніме, лесбійки та анал. Цікаво, що найбільше цікавість користувачів зросла саме до категорії "хентай". На 14%, якщо порівнювати з минулим 2022 роком.

Цікаво, що хентай, MILF, лесбійки та японське були популярними і торік. А от цьогоріч значно зріс запит на "анальний секс".

Зауважимо, що ще у 2014 році жанр "хентай" посідав 14 місце. Нині ж його популярності, припускають статисти, причетне глобальне захоплення аніме та відеоіграми. До прикладу, тими ж Zelda: Tears of the Kingdom, Overwatch і Fortnite.

А от найпопулярнішою акторкою серед наших земляків стала зірка єврейсько-українського походження Абелла Денджер (Abella Danger). Ролики з нею переглянули понад 1,8 мільярда разів.



Які категорії порно дивилися українці / Інфографіка Pornhub

Звернімо увагу, що Україна за кількістю трафіку потрапила до ТОП 20, посівши 14 місце. Наша країна в акурат вписалася між Австралією та Нідерландами. Якщо ж говорити про тривалість середнього перебування на сайті, то Україна потрапила до 10-ки. До слова, українці в середньому проводять на PornHub 10 хвилин і 2 секунди.

Звернімо увагу! Нашій країні вдалося не лише піднятися на одну сходинку. Також користувачі з України почали значно менше дивитися контент з країни-агресорки.

Ні для кого не стане секретом, що перше місце за трафіком посіли саме США. Натомість за кількістю проведеного часу вперше вибралися на лідерську позицію Філіппіни з показником у 11 хвилин і 15 секунд. Середня ж тривалість сеансу на сайті – 10 хвилин і 9 секунд.

До слова, перегляд порно з комп'ютерів і планшетів по всьому світу просів – впав на 46% та 43% відповідно. Натомість найбільше контенту споживають з допомогою смартфона – 91,3%. До слова, статистика в Україні майже не відрізняється.

Цікаво, що користувачів Android стало більше, ніж Apple. Частка останньої впала. Якщо говорити про ОС для комп'ютерів, то більшість трафіку за користувачами Windows – майже 2 третини. Натомість порно з допомогою macOS переглядають 29% користувачів.

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Якщо мовиться про фільми і персонажів, то на PornHub шукають "Зоряні війни", Гарлі Квін, а також "Гру престолів". Що стосується ігор, то Fortnite, Overwatch та Minecraft. А от найпопулярнішими персонажами ігор стали – Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) й Dva (Overwatch). Цікаво, що їм вдалося випередити секс-символа всіх часів – Лару Крофт.