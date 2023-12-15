В Pornhub не изменяют традиции и позволяют узнать, что же интересовало пользователей той или иной страны. Мы сосредоточим внимание на том, какие категории приковали внимание среди украинцев.

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Самые популярные темы на Pornhub

Так, в пятерку запросов среди украинцев попали: MILF, хентай, аниме, лесбиянки и анал. Интересно, что наибольшее любопытство пользователей возросло именно до категории "хентай". На 14%, если сравнивать с прошлым 2022 годом.

Интересно, что хентай, MILF, лесбийки и японское были популярны и в прошлом. А вот в этом году значительно возрос запрос на "анальный секс".

Заметим, что еще в 2014 году жанр "хентай" занимал 14-е место. Сейчас же его популярность, предполагают статисты, причастна глобальному увлечению аниме и видеоиграм. К примеру, теми же Zelda: Tears of the Kingdom, Overwatch и Fortnite.

А вот самой популярной актрисой среди наших земляков стала звезда еврейско-украинского происхождения Абелла Денджер (Abella Danger). Ролики с ней просмотрели более 1,8 миллиарда раз.



Какие категории порно смотрели украинцы / Инфографика Pornhub

Обратим внимание, что Украина по количеству трафика попала в ТОП 20, заняв 14 место. Наша страна как раз вписалась между Австралией и Нидерландами. Если же говорить о продолжительности среднего пребывания на сайте, то Украина попала в десятку. Кстати, украинцы в среднем проводят на PornHub 10 минут и 2 секунды.

Обратим внимание! Нашей стране удалось не только подняться на одну строчку. Также пользователи из Украины стали гораздо меньше смотреть контент из страны-агрессора.

Ни для кого не станет секретом, что первое место по трафику заняли именно США. По количеству проведенного времени впервые выбрались на лидерскую позицию Филиппины с показателем в 11 минут и 15 секунд. Средняя же продолжительность сеанса на сайте – 10 минут и 9 секунд.

Кстати, просмотр порно с компьютеров и планшетов по всему миру просел – упал на 46% и 43% соответственно. Вместо этого больше всего контента потребляют с помощью смартфона – 91,3%. Кстати, статистика в Украине почти не отличается.

Интересно, что пользователей Android стало больше, чем Apple. Доля последней упала. Если говорить об ОС для компьютеров, то большинство трафика за пользователями Windows – почти две трети. В то же время порно с помощью macOS просматривают 29% пользователей.

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Если говорится о фильмах и персонажах, то на PornHub ищут "Звездные войны", Гарли Квин, а также "Игра престолов". Что касается игр, то Fortnite, Overwatch и Minecraft. А вот самыми популярными персонажами игр стали Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) и Dva (Overwatch). Интересно, что им удалось опередить секс-символ всех времен – Лару Крофт.