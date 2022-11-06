Є ефективна техніка, рекомендована тим, хто хоче зробити секс гарячішим або здивувати в ліжку сміливішим підходом. Розповідаємо більше на Men 24.

Також цікаво Зроби осінь ще яскравішою: рецепти пряних напоїв, які варто спробувати кожному

Dirty talk

Передовсім слід усвідомити й прийняти, що розмова під час сексу збуджує, а не дратує – якщо вона приємна та цікава обом у парі. Безумовно, чоловіки та жінки мають черпають задоволення з різних джерел – але збудження від звуків, образів та дотиків характерне для обох статей. Треба тільки знайти спільну точку відліку.

Однією з таких може бути спілкування під час сексу, відоме як Dirty talk (буквально з англійської – "брудні розмови"). Воно насправді є одним зі способів отримати більше задоволення та стимулювати партнера за допомогою інших органів чуття. У цьому випадку – через зоровий контакт, слух та дотик.

І не слід сприймати лихослів'я та втілення фантазій як дійсно щось брудне. Адже це робиться за взаємною згодою, і є лише одним зі способів оживити стосунки, зробити зв'язок між партнерами вільнішим.



"Брудні розмови" – це насправді не про брудне, а про зміцнення зв'язку / Фото @jcomp

Про що говорити

Людина за природою є товариською істотою, якій для розвитку та виконання своїх природних функцій необхідно жити в спільноті. Однак не всі можуть у цій спільноті відкрито говорити про секс, ділитися своїм досвідом, уподобаннями та бажаннями.

Щоб dirty talk працювали та були приємними для пари, треба поговорити про це, порівняти очікування та робити спроби. Для чого? Власне, щоб зрозуміти, що подобається партнеру: хвалити, пустувати, муркати, гарчати, видавати інші звуки, говорити на вушко або кричати та багато іншого.

А проте не забувай, що це питання особливе й інтимне. Ти сам повинен розуміти, що саме тебе хвилює чи збуджує, і свої почуття висловлювати потроху – вимірюючи реакцію партнерки. І навпаки – слухаючи її бажання, приміряй їх на себе. У підсумку має вдатися секс, комфортних для обох!

До слова: dirty talk вигідно працює в епоху цифрових технологій – віртуальний секс став повсякденним і майже необхідним явищем, адже створює додаткову свободу підтримувати зв’язок навіть на відстані. Це про коментування фотографій коханої, надсилання "брудних" емодзі та й прямі повідомлення про те, що ви готові до чогось більшого.



Розмова під час сексу має бути комфортною для обох / Фото @cookie_studio

Про що НЕ говорити

Про що було б важливо НЕ говорити під час сексу, щоб не збентежити партнерку? Ну, дивись, під час сексу задоволення має бути в обох партнерів, і ще варто пам’ятати, що секс – це не тільки фізичний зв'язок, а й чудовий час для встановлення зв’язку душевного.

Отже, краще буде уникати розмов про проблеми, хвороби чи інші речі, які можуть створювати атмосферу, далеку від збудження у сексі. Хіба ви з партнеркою домовилися, що саме таке вас обох збуджує – тоді все окей.

Також, зауваж, краще взагалі не говорити про минулий сексуальний досвід. Наприклад, згадувати небажані імена. Завжди можна пробувати щось нове в сексі, приносити іграшки, пропонувати різні речі, але – завжди обережно.