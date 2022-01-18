Якою б не була твоя мета – піти у спортзал, вивчити іноземну мову або стати продуктивнішим на роботі – через певний час ти просто перестанеш про неї турбуватися. А все тому, що люди такі. У нас швидко виникає запал, а також дуже швидко та незбагненно він вивітрюється. На щастя, усе можна змінити.

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З усім тим, є способи зберігати мотивацію з часом. Вони допоможуть не здаватися у тих ситуаціях, коли не залишилося жодних сил і бажання. Йдеться про те, щоб робити усе крок за кроком і ставити реалістичні цілі. Це дозволить тобі почуватися краще, а також продовжувати рух.

Як зберегти мотивацію за будь-яких умов

На думку експертів з психології, насправді є 3 ключі до збереження мотивації. Їх повинен використовувати кожен, хто хоче досягнути успіху. Це питання прояву волі від самого початку. І тоді ти побачиш, що захочеш продовжувати, на перетворюючи шлях до успіху на зусилля над собою.

Важливо: після того, як ти почнеш, переглянь свій процес і те, чого ти досягнув. Це надзвичайно важливо.

А тепер про 3 ключі до успіху, які дозволять зберігати мотивацію та не здаватися на шляху до досягнення успіху.

1. Скороти свої цілі. Тобі потрібно зрозуміти, що вимагати від себе надто багато відразу ж – не найкраща ідея. Якщо ти мрієш пробігти марафон, то це не означає, що потрібно вимагати від себе щодня бігати по 10 кілометрів. Починай з менших дистанцій, після яких ти не захочеш зупинятися. З часом ти зауважиш, що сам берешся за значно більший кілометраж.

Нехай усе відбувається органічно, а також приємно для тебе!

2. Будь готовим вчитися на власних помилках. Скільки б корисної літератури ти не читав, найкраще засвоюються саме власні хиби. Але потрібно їх не лише робити, а й отримувати з кожної ситуації певний урок. Наприклад, якщо ти одного разу не здав вчасно проєкт, що стало причиною низки інших проблем, то тебе мало б це навчити бути більш організованим. Те ж стосується делегування обов'язків. Покладайся на інших, але не забувай контролювати процес.

Нехай помилки мотивують тебе змінюватися та ставати кращою версією себе вчорашнього. Не дозволяй їм ставати на шляху досягнення своїх цілей.



Кожна твоя помилка має стати уроком для тебе / Фото Gordon Cowie

3. Наберися терпіння. Тобі потрібно розуміти, що не завжди вдається досягнути бажаних результатів за короткий проміжок часу. Ба більше, часто для цього потрібно не місяць і, навіть, не кілька. Пам'ятай, що іноді потрібно зробити чимало впевнених, але непростих кроків.

Якщо ти не любиш довго чекати, то масштабну ціль варто поділити на менші. Так ти досягатимеш кожну швидше, а з часом зможеш скласти усі пазли в загальну картину.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб не втрачати мотивацію. Будь готовим до труднощів, які тобі регулярно підкидатиме життя. Але не дозволяй їм себе зламати. Ти здатний зробити значно більше, пам'ятай про це!