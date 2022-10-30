Й оскільки всі ми зосереджені саме на оргазмі від сексу, мало хто замислюється над тим, що його можна досягнути й інакшим чином. Гайда разом розбирати кілька не надто відомих ситуацій, коли можна отримати те саме блаженство.

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Медикаментозний оргазм

Про нього дізналися кілька років тому науковці з відділу неврології Університету Неджметтіна Ербакана у Туреччині. Вони саме займалися лікуванням 42-річної жінки з хворобою Паркінсона на ранніх стадіях.

Лікарі давали їй разагілін (препарат, що підвищує рівень дофаміну). Відповідно до опублікованого дослідження, вона приймала препарат упродовж 10 днів. Після цього вона звернулася до медиків з запевненням, що в останні три дні у неї спостерігалося підвищене лібідо й мимовільні оргазми, які "виникали за відсутності сексуальної поведінки". Як ти розумієш, винними у всьому стали медикаменти.

Оргазм від ходьби

Інший випадок може бути корисним для тих, хто має особливий потяг до ніг. Його описали у журналі Sex Med. У статті йшлося про жінку, котра мала захворювання, яке потребувало тривалого лікування ніг.

Але коли її ноги зажили, вона почала досягати оргазму по кілька разів на день. І відбувалися вони від стимуляції ніг. Мовиться як про масаж, так і тривалу ходьбу. Ситуація не тільки дивна, а й дуже незручна для пацієнтки, адже повністю змінила її життя.



Оргазму можна досягнути і під час ходьби / Фото marymarkevich

Оргазм від страху

Загалом, тривога та страх ускладнюють сексуальний досвід, а також можуть перешкоджати інтимним ситуаціям. У деяких рідкісних випадках, однак, відбувається навпаки. Про це свідчить дослідження, в якому повідомляється про випадок пацієнта, який досягав мимовільного оргазму у випадках, що викликали у нього тривогу.

Зубний оргазм

Взагалі стосунки з нашим стоматологом невипадкові і ми хочемо якомога рідше бачитися з ним. Насправді іноді нам навіть страшенно лінь чистити зуби, коли дуже втомлені.

Дослідники з Тайваню виявили, що 41-річна жінка досягає оргазму щоразу, коли чистить зуби. Як би смішно це не звучало, ситуація досить серйозна, йдеться у дослідженні, опублікованому в Seizure.

Ця жінка страждала на комплексно-рефлекторну епілепсію: напади викликаються винятково чищенням зубів. Усі напади відбуваються зі специфічним відчуттям сексуального збудження й ейфорії, схожої на оргазм, за якою йшли періоди зміни свідомості.



Були випадки, коли оргазму досягали під час чищення зубів / Фото Racool_studio

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Оргазм через антидепресанти

За даними ВООЗ, близько 300 мільйонів людей у світі страждають від депресії. Стан, який, очевидно, ускладнює відчуття задоволення. Відомо, що антидепресанти мають дивні й іноді несприятливі побічні ефекти. І один із них охоплює підвищення лібідо та сексуального задоволення, але є ще щось. Деякі люди виявили, що після вживання антидепресантів позіхання викликає несподівані реакції. Наприклад, оргазм.

Згідно з дослідженням, існують антидепресанти, які викликають саме це: спонтанні оргазми. Все залежить від того, як хімія твого мозку реагує на препарат.

Як бачиш, не завжди оргазм – це про щось приємне. Ситуації, які ми озвучили вище, демонструють, протилежне. А ще ти тепер точно знаєш, що досягнути оргазму можна не лише від сексу.

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