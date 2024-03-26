Саме в таких ситуаціях, попри те, що ми тисячі разів репетирували свої можливі відповіді, нам завжди здається, що в якийсь момент ми помилилися.

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Правда полягає в тому, що нерви можуть зіграти з нами злий жарт. Ось чому, хоча ми також повинні залишати місце для імпровізації, важливо, щоб у нас були підготовлені найпоширеніші питання і щоб ми розробили різні стратегії, які допоможуть нам показати, чому ми є ідеальним кандидатом на цю роботу. Наприклад, ми не повинні забувати показувати свій ентузіазм щодо роботи, ставлячи різні запитання.

Однак, окрім того, що ми повинні говорити, ми також повинні пам'ятати про те, що ми ніколи не повинні говорити. Це фрази, які можуть відлякати інтерв'юера, те, що ми можемо назвати червоними прапорцями на співбесіді. Зокрема, є три фрази, яких ми повинні уникати за будь-яку ціну.

Фрази, яких слід уникати на співбесіді

Я занадто великий перфекціоніст

Зазвичай ми використовуємо цю відповідь, коли нас запитують, що ми можемо зробити краще як працівники. Щоб виставити себе в кращому світлі, замість того, щоб говорити про реальні недоліки, ми обираємо фрази на кшталт "я занадто багато працюю", "я не знаю, коли зупинитися" або "я занадто великий перфекціоніст". Ми намагаємося говорити про ці характеристики як про недоліки, хоча для інтерв'юера вони можуть бути компліментами.

Це може змусити їх думати, що ми не справжні, що у нас є фасад і що ми не є справжніми. Вони можуть повірити, що ми вважаємо себе ідеальними працівниками і нам нема чого вдосконалювати (хоча це не так).

Ніхто не збирається наймати нас, щоб ми були ідеальними. Насправді більшість компаній хочуть, щоб ми зростали разом з ними, а узагальненими та порожніми фразами ми не змусимо їх довіряти нам. Краще навести приклад невдачі, якої ми припустилися, і як ми змогли з неї навчитися.



У компанії зацікавлені в людині, яка ростиме разом з нею / Фото Drazen Zigic

Звинувачувати інших у тому, що сталося

Незалежно від того, наскільки ми були незадоволені своєю попередньою роботою, ми ніколи не повинні звинувачувати інших у чомусь на співбесіді. Незалежно від того, чи йдеться про колегу, боса або саму компанію, ми ніколи не маємо права нарікати на когось під час співбесіди.

Навіть якщо ми погано працювали на попередній роботі, ми завжди повинні залишатися скромними і визнавати, де ми зазнали невдачі і як ми виросли з цього досвіду, замість того, щоб зосереджуватися на розмовах про те, що інші зробили неправильно. Компанія завжди прагне працювати з людьми, які усвідомлюють свої невдачі та вміють бути гнучкими перед труднощами, а не звинувачувати інших.

Я не знаю

Це фраза, якої ми повинні уникати за будь-яку ціну, тому що, використовуючи її, ми виглядатимемо невпевненими і нездатними розв'язувати проблеми. Зрозуміло, що якщо у нас мало досвіду, у нас буде менше спогадів і конкретних ситуацій, щоб розповісти про свою кар'єру. Якщо ми не знаємо, як відповісти на щось, просто скажи: "Я не знаю, але я б зробив так...", і запропонуй рішення того, про що нас запитує інтерв'юер.

Йдеться про те, щоб не просто сказати "я не знаю", а бути проактивним у своїх відповідях. Це дасть змогу співрозмовнику зрозуміти, що ми здатні долати труднощі і що навіть у найпростіших питаннях ми достатньо креативні, щоб шукати рішення.



Якщо чогось не знаєш, то пропонуй свій варіант / Фото Drazen Zigic

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На співбесіді ми повинні спробувати відкинути невпевненість у собі і показати, що ми впевнені у своїх силах більше, ніж будь-хто інший. Навіть якщо спочатку нам доведеться прикидатися.

