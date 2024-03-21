Це допоможе уникнути синдрому самозванця, думок про те, що ти не вмієш робити свою роботу. А також поважати свій графік, не потрапляти в токсичне коло терпіння поганого ставлення, бо здається, що ти "заслуговуєш на це".
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Мати гарну самооцінку не означає бути зарозумілим або всезнайком, це радше визнання своїх сильних сторін, підтвердження потреб і позитивне мислення. Все це дозволяє людині рости й розвиватися в особистому та професійному плані.
Та є багато чого, що може знизити твою самооцінку – наприклад, несподівана помилка або керівник, що зосереджений лише на негативі й ніколи не визнає твоїх досягнень. Але коли ти працюєш над підтриманням адекватної самооцінки, то ніщо її й не руйнує.
Як контролювати свою самооцінку на роботі: 7 ключів
- Проси про те, що тобі потрібно. Важливо навчитися відстоювати свої інтереси, просити те, що тобі потрібно, щоб добре виконувати свою роботу і свої обов'язки. Коли у тебе немає необхідного (наприклад, плану, інструкції або інструменту), ти можеш припускатися більшої кількості помилок і думати, що це твоя провина. А це негативно впливає на самооцінку.
- Відстежуй свої досягнення. Легко подумати, що ти не прогресуєш і нічого не досягаєш, якщо немає обліку того, що ти робиш і що виконуєш щодня. Тому багато експертів рекомендують вести своєрідний журнал, куди можна записувати те, що вдалося зробити, те, що закінчив, або просто хороші результати зусиль. Це допоможе зосередитися на позитиві та мати чітке уявлення про свій прогрес.
Самооцінку на роботі можна і варто захистити, маємо кілька порад для цього / Фото benzoix@freepik
- Шукай союзників. Коли у тебе є токсичні колеги або боси, які постійно змушують почуватися неповноцінним або неадекватним, твоя самооцінка і впевненість у собі можуть піти коту під хвіст. А наявність друзів робить людей щасливими та робота над правильними стосунками може привести до успіху. Тож шукай союзників на роботі, довірених людей, з якими можна поговорити про те, що тебе турбує або змушує вагатися.
- Став досяжні цілі. Наявність мети й прагнення до її досягнення може зробити людину щасливішою, мотивувати й навіть подовжити тривалість і покращити якість життя. На роботі наявність цілей дозволяє розставляти пріоритети та знати, що потрібно робити щодня, щоб їх досягти. Але це мають бути досяжні цілі. Нездійсненні цілі – це рецепт катастрофи та гальмо прогресу, супутники стресу, розчарування і вигорання.
- Не припиняй вчитися і готуватися. Нестача знань або недостатня підготовленість до майбутніх викликів може негативно вплинути на самооцінку. Рішення в тому, щоб не припиняти шукати, вчитися і здобувати інформацію або розвивати свої навички за допомогою семінарів, курсів чи й навчання на робочому місці.
- Не жертвуй відпочинком. Ти не будеш почуватися емоційно добре чи впевнено, якщо постійно відчуватимеш втому. Втома може зробити проблеми або помилки набагато більшими, ніж вони є. Вона заважає помічати сильні сторони та позитивні моменти, а також ясно мислити. Тож варто робити короткі перерви протягом дня, а також висипатися і регулярно брати відпустку.
- Зміни своє ставлення до помилок. Є два способи сприйняття помилок: перший – це невдача і привід для сорому, а другий – це можливість для навчання, вдосконалення і продовження зростання. Тобто сприймати помилки слід як можливість розвитку. Другий спосіб допомагає створити мислення, спрямоване на успіх.