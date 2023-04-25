Як з'ясувалося, у мільярдерів є певні речі, на які вони не готові витрачати свої гроші. І, ясна річ, у них є пояснення, чому. Гайда розбиратися, на чому заощаджує Марк Цукерберг і за що не готовий платити Білл Гейтс.

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Марк Цукерберг і дорогий одяг

Засновник Facebook відомий тим, що здебільшого носить однаковий одяг. І мовиться не про брендові та розкішні речі. За його словами, витрачати цілі статки на вбрання – не найкраща ідея.

За його словами, бажання скуповувати все брендове і дороге – ознака того, що ви живете в бідності. Йдеться лише про те, щоб купувати з розумом. Натомість уникати пастки неприборканого споживацтва та не спокушатися блиском брендів і їхніх логотипів.



Цукерберг не готовий витрачатися на дорогий одяг / Фото seniv petro

Білл Гейтс і розкішні годинники

Мультимільярдер Білл Гейтс – одна з найбагатших людей на планеті. А це означає, що він може купити все, що йому заманеться. Однак є одна річ, на яку він не готовий тратити гроші. Мовиться про розкішні годинники. Натомість він з задоволенням носить Casio, які коштують орієнтовно доларів 50.

Гейтс розуміє, що ані бренди, ані ціна не мають значення. Важливо знайти продукт, якому ти довіряєш, незалежно від того, дорогий він чи ні. Це теж дозволяє не потрапити у пастку.

Грем Стівен не купує каву

Цей ютуб-блогер заробляв по 220 тисяч доларів на місяць у 2021 році. Однак цього було недостатньо, щоб переконати його витрачати гроші на каву, коли він міг зробити її вдома.

Прибуток Starbucks та інших мереж кафе відверто абсурдний; тому я роблю це вдома за 20 центів,

– сказав він CNBC Make It.



Спробуй готувати каву вдома або на роботі / Фото Rawpixel

А й справді. Спробуй порахувати, скільки грошей ти витрачаєш на каву впродовж місяця. Маємо підозру, що набіжить чимала сума, яку можна було вкласти, наприклад, у здійснення своєї мрії.

На що ще не витрачаються мільйонери:

Імпульсні покупки. Більше ніякого печива по акції та 100-ї білої футболки на розпродажі. Великі спадки. Білл Гейтс і Марк Цукерберг заявили, що не хочуть залишати значні статки своїм дітям. Вони йдуть на цей крок, щоб діти мали можливість будувати власний успіх. Телеканали та відеоігри. Мільярдери не витрачають гроші на стрімінгові сервіси. Бодай тому, що в них немає часу, щоб їх дивитися. Розкішні маєтки. Мовиться про будинки типу "пшонка-стайл". У них коштовна як сама забудова, так і інтер'єр. Азартні ігри. Це ще одна витрата, яка може наробити чимало лиха у бюджеті. Велика кількість кредиток. Це найкращий спосіб залазити у борги та витрачати стільки, скільки у тебе немає. Запізнілі штрафи. Коли ти робиш свої платежі з запізненням, відсотки ростуть, а це означає, що ти переплачуєш. Усе, що є тимчасовим. Наприклад, сезонне взуття, яке вийде з моди через кілька місяців. Навіщо купувати такі речі, якщо потім вони припадатимуть пилом у шафі?

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Спробуй переглянути свій бюджет і витрати. Тобі потрібно буде зрозуміти, на що ти витрачаєш найбільше. Також слід визначити, від якої статті витрат можна відмовитися якщо не повністю, то бодай частково. Твій гаманець тобі подякує.