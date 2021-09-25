Що обов'язково потрібно розповісти дівчині під час першого побачення
Джерело:GQ
Ми настільки багато зациклюємося на тому, чого не варто говорити під час першого побачення, а дарма. Насправді ж краще зосередитися на тому, що однозначно варто знати дівчині.
Ясна річ, що ти намагаєшся здатися ідеальним для потенційної обраниці. Але це може вкрай негативно вплинути на ваші стосунки. Чому? А тому, що така подача часто супроводжується недомовленостями.
Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році
Тож краще зосередитися на тому, що їй варто знати після першої вашої зустрічі. Лови 3 речі, які варто їй чесно озвучити на побаченні, щоб мати шанси продовжувати ваше спілкування.
Хто ти насправді
На першому побаченні ми часто намагаємося підлаштуватися під людину. Ти можеш розповісти, що сходиш з розуму від Аріани Гранде, бо й вона шаленіє від цієї співачки. Замовляєш салат "Цезар", хоч душа прагне смачного домашнього борщу. Але це усе не ти. І краще спробувати не починати нові стосунки з брехні, хай і маленької.
- Будь чесним. Але не впадай у крайнощі. Надто відверта сповідь може відштовхнути дівчину.
Що ти шукаєш
У цьому випадку ми знову говоримо про чесність. Тобі потрібно передовсім відповісти собі, що ти шукаєш у конкретному випадку. Після цього тобі легше буде озвучити свої прагнення дівчині. Якщо ти просто хочеш розважитися – дай їй зрозуміти це. Готовий до серйозних стосунків? Тоді варто зробити на цьому акцент. Цілком імовірно, саме вона не захоче будувати щось зараз.
- Якщо під час першого спілкування ти почуваєшся невизначеним, то найкращою буде фраза: "Я хотів би пізнати тебе краще та глянути, до чого все йде".
Розкажи їй, до якого формату стосунків ти готовий зараз / Фото Unsplash
Що тобі дійсно подобається
Тут ми знову повертаємося до першого пункту. У бажанні сподобатися панянці ти готовий відкласти свої вподобання кудись вбік. І це нормально. Але не варто намагатися мімікрувати під інших. Їй потрібно розуміти, що тобі дійсно подобається, а що – ні. Інакше у майбутньому – якщо воно у вас буде – виникатимуть проблеми. Якщо ти не знав, то пари часто сваряться саме через розбіжності у смаках і вподобаннях.
Це цікаво Що повинна робити кожна пара, щоб стосунки були щасливими та тривалими
Загалом, під час першого побачення важливо бути чесним з самим собою. Це автоматично зробить тебе чесним і з панянкою, яка тобі сподобалася. Просто будь собою, і в тебе все вийде!