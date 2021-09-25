Ясна річ, що ти намагаєшся здатися ідеальним для потенційної обраниці. Але це може вкрай негативно вплинути на ваші стосунки. Чому? А тому, що така подача часто супроводжується недомовленостями.

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Тож краще зосередитися на тому, що їй варто знати після першої вашої зустрічі. Лови 3 речі, які варто їй чесно озвучити на побаченні, щоб мати шанси продовжувати ваше спілкування.

Хто ти насправді

На першому побаченні ми часто намагаємося підлаштуватися під людину. Ти можеш розповісти, що сходиш з розуму від Аріани Гранде, бо й вона шаленіє від цієї співачки. Замовляєш салат "Цезар", хоч душа прагне смачного домашнього борщу. Але це усе не ти. І краще спробувати не починати нові стосунки з брехні, хай і маленької.

Будь чесним. Але не впадай у крайнощі. Надто відверта сповідь може відштовхнути дівчину.

Що ти шукаєш

У цьому випадку ми знову говоримо про чесність. Тобі потрібно передовсім відповісти собі, що ти шукаєш у конкретному випадку. Після цього тобі легше буде озвучити свої прагнення дівчині. Якщо ти просто хочеш розважитися – дай їй зрозуміти це. Готовий до серйозних стосунків? Тоді варто зробити на цьому акцент. Цілком імовірно, саме вона не захоче будувати щось зараз.

Якщо під час першого спілкування ти почуваєшся невизначеним, то найкращою буде фраза: "Я хотів би пізнати тебе краще та глянути, до чого все йде".



Розкажи їй, до якого формату стосунків ти готовий зараз / Фото Unsplash

Що тобі дійсно подобається

Тут ми знову повертаємося до першого пункту. У бажанні сподобатися панянці ти готовий відкласти свої вподобання кудись вбік. І це нормально. Але не варто намагатися мімікрувати під інших. Їй потрібно розуміти, що тобі дійсно подобається, а що – ні. Інакше у майбутньому – якщо воно у вас буде – виникатимуть проблеми. Якщо ти не знав, то пари часто сваряться саме через розбіжності у смаках і вподобаннях.

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Загалом, під час першого побачення важливо бути чесним з самим собою. Це автоматично зробить тебе чесним і з панянкою, яка тобі сподобалася. Просто будь собою, і в тебе все вийде!