За словами психологині Емі М. Гордон, кожна пара, яка бажає бути щасливою у довгостроковій перспективі, повинна побудувати так званий "емоційний капітал". Експертка визначає це, як усі ті позитивні моменти, які поділяють двоє людей, і які будуть необхідні, коли щось піде не так. Якщо між вами виникне конфлікт, то чим більше у вас буде позитивних моментів (емоційного капіталу), тим краще ви впораєтеся.

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І річ у тому, що не завжди усе проходить гладко. Але будь-які здорові стосунки, в яких є багато позитивних моментів, мають вищі шанси на те, щоб протривати якомога довше. Якщо ти бачиш, що у вас переважає саме позитив, то ти спробуєш зробити усе для того, щоб впоратися з критичною ситуацією, яка виникла.

Але головне питання, яке ставлять всі: як додати ці позитивні моменти у свої стосунки?

Психологиня зібрала 5 основних речей, які кожна пара повинна робити регулярно, щоб нарощувати свій емоційний капітал. І мовиться не про яскраві поїздки або щедрі подарунки. Часто ключ криється у дрібних деталях:

Випробуйте нові враження у парі; Зробіть так, щоб ваш партнер відчув, що його цінують; Хваліть свою другу половинку; Смійтеся разом; Слухайте свою другу половинку.



Ці 5 речей зроблять стосунки тривалішими / Фото Unsplash

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Як ти бачиш, усе дуже і дуже просто. Насолоджуйтеся часом, проведеним разом. Відкривайте щось нове. Цінуйте один одного, і буде вам обом щастя. Не забувай про те, що доброта – ключовий елемент щастя пари. Тож вона також повинна бути присутня щодня.