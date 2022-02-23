Якщо ти хочеш, щоб ваша перша інтимна зустріч не стала останньою – візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш дізнатися, чого насправді хоче партнерка від сексу. Ба більше, ці знання дозволять тобі подарувати їй незабутнє задоволення.

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1. Запитай про її вподобання

Важливо знати, що їй подобається в ліжку, а що – ні.

Усі мають ті чи інші перешкоди або межі, які вони не хочуть, щоб ти переступав. Знання цих "ліній" дасть тобі чітке уявлення про те, що ти можеш використовувати та які експерименти доречні у ліжку. Пам'ятай про те, що саме твоя обізнаність дозволить зробити максимум для її задоволення.

2. Розкажи, що тебе збуджує

Оскільки секс – двосторонній рух, то ти також повинен розповісти про те, що тебе збуджує.

Пози, які ти хочеш спробувати, що змушує тебе почуватися дискомфортно, що ж дарує задоволення. Вам слід відверто обговорити усі свої бажання та потреби, щоб не почуватися ніяково, коли справа дійде до процесу. А ще такий підхід дозволить уникнути ситуацій, коли вона робить те, що тобі не подобається.



Вона повинна знати, що тебе збуджує / Фото Étienne Beauregard-Riverin

3. Вивідай пріоритети

Важливо розуміти також пріоритети у сексі. Нагадаємо, що в ідеалі це має бути бажання максимально задовольнити партнера.

Якщо ж конкретизувати, то це може бути:

бажання займатися ніжним, чуттєвим і романтичним сексом,

або ж необхідність віддатися тваринним інстинктам.

Важливо, щоб ви знайшли компроміс, який задовольнить обидві сторони. Ми ж нагадуємо, що для щасливих і міцних стосунків секс надзвичайно важливий. А все тому, що він дозволяє підтримувати іскру між вами обома.

4. Поділіться минулим досвідом

Це не означає, що ти повинен розповідати про усі свої походеньки. Але їй варто розуміти, який досвід у тебе за плечима.

Не бійся назвати свої сильні та слабкі сторони. Максимальна відвертість дозволить уникнути розчарувань, які часто виникають у спальні. Ба більше, такий підхід, коли ти оголяєшся перед нею, дозволяє партнерці бути відвертішою з тобою. Цілком імовірно, що вподобання, які вона озвучила вище, – лише намагання сподобатися тобі. Насправді ж, їй цікавий геть інший секс. Будьте відвертими та щирими один з одним.

5. Практикуйте співчуття

Варто розуміти, що в житті секс може бути не таким уже й ідеальним, як нам показують у кіно.

Якщо щось не виходить – не тисни на неї. Не потрібно вимагати від неї більшого, ніж вона може дати. Будь турботливим і дозволь їй відмовитися від сексу, якщо у неї все ще виникають певні сумніви. Пам'ятай про те, що вам має бути добре двом. В інакшому випадку навіщо узагалі усе це починати?



Діло може не дійти до сексу, і це нормально / Фото Claudia van Zyl

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Перший секс максимально інтимний. Зроби усе можливе для того, щоб позбутися напруги та дискомфорту. Зосередься на її задоволенні. І нехай це дарує тобі неабиякий кайф. Спілкуйтеся, обговорюйте власні вподобання та віддавайтеся пристрасті на всі 100 відсотків!