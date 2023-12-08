Це підтверджує дослідження під керівництвом Ларса Фаднеса, дослідника громадського здоров'я з Університету Бергена в Норвегії, опубліковане в журналі Nature, в якому були використані дані 467 354 осіб з Британського біобанку. Дослідники згрупували учасників відповідно до їхнього раціону і простежили, як він змінювався з часом.

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У 2016 році уряд Великої Британії опублікував посібник Eatwell, щоб допомогти громадянам дотримуватися збалансованого і здорового харчування. У посібнику наголошувалося на важливості вживання щонайменше п'яти порцій фруктів та овочів на день, зменшення споживання солі та насичених жирів, а також заохочення до вживання цільних зерен та бобових. Дослідники виділили тих, хто харчувався "середньостатистично", і тих, хто харчувався нездорово, а також тих, хто дотримувався рекомендацій Eatwell, і тих, хто харчувався особливо добре (яких дослідники назвали "дієтою довголіття").



Здорове харчування позитивно впливає на тривалість життя / Фото freepik

Дотримання рекомендацій Eatwell призвело до збільшення тривалості життя на 8,9 і 8,6 року для чоловіків і жінок у віці 40 років відповідно. Ті, хто взяв на себе додаткові зобов'язання, відмовившись від солодких напоїв і переробленого м'яса на користь дієти, багатої на цільні зерна, горіхи, фрукти, овочі та помірну кількість риби (тобто ті, хто дотримувався так званої "дієти довголіття"), додали до очікуваної тривалості життя близько 10 років – 10,4 року для жінок і 10,8 року для чоловіків. Коротко кажучи, чим рішучіші зміни в бік здорового харчування, тим більший приріст очікуваної тривалості життя.

За оцінками, люди у віці сорока років із середньостатистичним раціоном можуть прожити 44,7 року для жінок і 41,5 року для чоловіків. Для сімдесятирічного чоловіка з "середнім" раціоном – 15,5 років, а для сімдесятирічної жінки – 17,6 року.

Однак навіть після 40 років варто інвестувати в здоров'я: згідно з дослідженням, люди у віці 70 років також можуть прожити довше, покращивши свій раціон. Перейшовши зі звичайного на дуже здоровий раціон, вони можуть отримати 1,5 року життя, а відмовившись від нездорової дієти – навіть 4 або 5 років.



Закликаємо переглянути свій раціон / Фото drobotdean

Як побудувати правильний раціон, щоб жити довше?

Хоча довголіття – це комплексний результат, який залежить від низки факторів, включаючи генетику, спосіб життя і навколишнє середовище. Деякі загальні принципи, пов'язані з "дієтою довголіття", висвітлені нижче:

Рослинна дієта. Раціон, багатий на фрукти, овочі, бобові, горіхи та цільні зерна, асоціюється з більшою тривалістю життя.

Раціон, багатий на фрукти, овочі, бобові, горіхи та цільні зерна, асоціюється з більшою тривалістю життя. Корисні жири. Надавай перевагу корисним жирам, таким як авокадо, оливкова олія першого холодного віджиму та горіхи, оскільки вони сприятливо впливають на здоров'я серцево-судинної системи.

Надавай перевагу корисним жирам, таким як авокадо, оливкова олія першого холодного віджиму та горіхи, оскільки вони сприятливо впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Нежирний білок. Риба, птиця, бобові та нежирні молочні продукти корисні для організму, а зменшення споживання червоного та переробленого м'яса забезпечує

Риба, птиця, бобові та нежирні молочні продукти корисні для організму, а зменшення споживання червоного та переробленого м'яса забезпечує Контроль порцій. Помірність у розмірах порцій запобіжить надлишку калорій і дасть можливість підтримувати здорову вагу тіла.

Помірність у розмірах порцій запобіжить надлишку калорій і дасть можливість підтримувати здорову вагу тіла. Споживай антиоксиданти. Вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, таких як ягоди, цитрусові, зелені листові овочі та горіхи, може допомогти боротися з окислювальним стресом в організмі.

Вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, таких як ягоди, цитрусові, зелені листові овочі та горіхи, може допомогти боротися з окислювальним стресом в організмі. Адекватна гідратація. Достатня кількість води в організмі має важливе значення для багатьох функцій організму.

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Внеси кілька змін у свій раціон. Вони однозначно позитивно вплинуть на твоє життя та здоров'я. Спробуй і тобі однозначно сподобається!

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