Это подтверждает исследование под руководством Ларса Фаднеса, исследователя общественного здоровья из Университета Бергена в Норвегии, опубликованное в журнале Nature, в котором были использованы данные 467 354 человек из Британского биобанка. Исследователи сгруппировали участников в соответствии с их рационом и проследили, как он менялся с течением времени.

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В 2016 году правительство Великобритании опубликовало руководство Eatwell, чтобы помочь гражданам соблюдать сбалансированное и здоровое питание. В руководстве отмечалось важность употребления по меньшей мере пяти порций фруктов и овощей в день, уменьшения потребления соли и насыщенных жиров, а также поощрения употребления цельных зерен и бобовых. Исследователи выделили тех, кто питался "среднестатистически", и тех, кто питался нездорово, а также тех, кто придерживался рекомендаций Eatwell, и тех, кто питался особенно хорошо (которые исследователи назвали "диетой долголетия").



Здоровое питание положительно влияет на продолжительность жизни.

Соблюдение рекомендаций Eatwell привело к увеличению продолжительности жизни на 8,9 и 8,6 лет для мужчин и женщин в возрасте 40 лет соответственно. Те, кто взял на себя дополнительные обязательства, отказавшись от сладких напитков и переработанного мяса в пользу диеты, богатой целыми зернами, орехами, фруктами, овощами и умеренным количеством рыбы (т.е. те, кто придерживался так называемой "диеты долголетия"), добавили к ожидаемой продолжительности жизни около 10 лет – 10,4 года для женщин и 10,8 года для мужчин. Короче говоря, чем более решительны изменения в сторону здорового питания, тем больше прирост ожидаемой продолжительности жизни.

По оценкам, люди в возрасте сорока лет со среднестатистическим рационом могут прожить 44,7 лет для женщин и 41,5 лет для мужчин. Для семидесятилетнего мужчины со "средним" рационом – 15,5 лет, а для семидесятилетней женщины – 17,6 года.

Однако даже после 40 лет следует инвестировать в здоровье: согласно исследованию, люди в возрасте 70 лет могут прожить дольше, улучшив свой рацион. Перейдя с обычного на здоровый рацион, они могут получить 1,5 года жизни, а отказавшись от нездоровой диеты – даже 4 или 5 лет.



Призываем посмотреть свой рацион / Фото drobotdean

Как построить правильный рацион, чтобы жить подольше?

Хотя долголетие – это комплексный результат, зависящий от ряда факторов, включая генетику, образ жизни и окружающую среду. Некоторые общие принципы, связанные с "диетой долголетия", отражены ниже:

Растительная диета. Рацион, богатый фруктами, овощами, бобовыми, орехами и цельными зернами, ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

Рацион, богатый фруктами, овощами, бобовыми, орехами и цельными зернами, ассоциируется с большей продолжительностью жизни. Полезные жиры. Предпочитай полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло первого холодного отжима и орехи, поскольку они благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Предпочитай полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло первого холодного отжима и орехи, поскольку они благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Нежирный белок. Рыба, птица, бобовые и нежирные молочные продукты полезны для организма, а уменьшение потребления красного и переработанного мяса обеспечивает

Рыба, птица, бобовые и нежирные молочные продукты полезны для организма, а уменьшение потребления красного и переработанного мяса обеспечивает Контроль порций. Умеренность в размерах порций предотвратит избыток калорий и позволит поддерживать здоровый вес тела.

Умеренность в размерах порций предотвратит избыток калорий и позволит поддерживать здоровый вес тела. Потребляй антиоксиданты. Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, такими как ягоды, цитрусовые, зеленые листовые овощи и орехи, может помочь бороться с окислительным стрессом в организме.

Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, такими как ягоды, цитрусовые, зеленые листовые овощи и орехи, может помочь бороться с окислительным стрессом в организме. Адекватная гидратация. Достаточное количество воды в организме имеет немаловажное значение для многих функций организма.

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Внеси несколько изменений в свой рацион. Они положительно повлияют на твою жизнь и здоровье. Попробуй и тебе однозначно понравится!

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