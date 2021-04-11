Пірсинг на геніталіях – популярне явище серед тих, хто хоче зробити своє інтимне життя яскравішим. Але чи варто проколювати пеніс задля досягнення кращих результатів у ліжку? Та й чи дійсно вони будуть такими видатними? Спробуймо розібратися у цих та інших питаннях.

Якщо ти не знав, то пірсинг пеніса набуває шаленої популярності за останні роки. Але ми наполегливо рекомендуємо більше дізнатися про нього перед тим як записуватися до майстра. Експерт Кріс Стейн відповів на найпоширеніші запитання, пов'язані з пірсингом геніталій.

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Зробити пірсинг пеніса – не складна задача. Значно складніше звикнути до життя з новим блискучим аксесуаром. Потрібно бути обережнішим, а також пам'ятати, що кожен твій агресивний рух може стати причиною травматизму.

1. Які стилі пірсингу найпопулярніші?

Їх є два. Пірсинг уздечки, який також називають Сходами Якова. Біль під час пробивання незначний, а також триває кілька секунд. А також є принц Альберт. Це тоді, коли сережка проходить через уретру, а потім виходить з нижньої стінки.

Сходи Якова та принц Альберт – найпоширеніші види пірсингу геніталій серед чоловіків. Є й значно складніші. Але про них ми цього разу не говоритимемо.

2. На що схожа процедура пірсингу принца Альберта?

Зазвичай майстри використовують порожнисті металеві або скляні трубки. Їх вставляють у пеніс, щоб можна було проштовхнути голку всередину уретри. Сама процедура не з приємних.



Так виглядає пірсинг Альберт / Фото Pinterest

3. Анатомія пеніса має значення?

Експерт наголошує на тому, що немає суттєвої різниці, чи обрізаний твій пеніс, чи ні. У будь-якому випадку, після процедури буде дещо дискомфортно. Єдине, на що потрібно звернути увагу, – розмір прикраси. Вона повинна бути пропорційна розміру твого пеніса. В іншому випадку є всі шанси травмуватися або перевантажувати його зайвим тягарем.

4. Як проходить процес загоєння?

Щоб усе добре зажило, потрібно від 6 до 8 тижнів. Якщо ти вибереш принца Альберта, то перший тиждень, можливо, потрібно буде пісяти сидячи, адже сеча може виходити крізь другий отвір. Також слід розуміти, що від сексу на період до двох місяців доведеться відмовитися, щоб усе добре зажило.

5. Інтимне життя не погіршиться?

Потрібно зрозуміти, що інтимний пірсинг однозначно внесе певні корективи у твоє сексуальне життя. Потрібно буде по-новому вивчати своє тіло, вподобання тощо. Варто також пам'ятати, що під час агресивних рухів можна поранитися.

Що стосується презервативів, то їх також легше порвати. Тому використовуй або міцніші, або намагайся уникати різких коливань під час сексу.



З презервативами потрібно бути акуратнішим, щоб не порвати / Фото Unsplash

6. Пірсинг підвищить сексуальні відчуття?

Тут усе індивідуально. Комусь такий аксесуар подарує ще більше задоволення під час сексу. Комусь же він приноситиме лише дискомфорт. Наприклад, прикраси з титану можуть змінювати свою температуру під впливом тепла або холоду.

7. Як вибрати майстра?

Надзвичайно важливо знайти людину з хорошою, а краще, кришталевою репутацією. Також варто переконатися, що майстер уже робив подібні маніпуляції. Якщо ж він у цьому новачок, то довіряти свій пеніс майстер наполегливо не рекомендує. Якщо знехтувати цією порадою, то у тебе є всі шанси, що потім доведеться лікуватися після процедури.

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Робити чи не робити пірсинг пеніса – вирішувати, звичайно ж, тобі. Ми ж наполегливо рекомендуємо вибрати найкращого майстра, який не лише виконає свою роботу на всі 100%. А й розповість, як доглядати за пірсингом, щоб він дарував нові приємні відчуття, а не став причиною походів до лікарів.