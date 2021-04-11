Пирсинг на гениталиях – популярное явление среди тех, кто хочет сделать свою интимную жизнь ярче. Но стоит ли прокалывать пенис для достижения лучших результатов в постели? И действительно ли они будут такими выдающимися? Попробуем разобраться в этих и других вопросах.

Если ты не знаешь, то пирсинг пениса приобретает огромную популярность за последние годы. Но мы настоятельно рекомендуем больше узнать о нем перед тем как записываться к мастеру. Эксперт Крис Стейн ответил на самые распространенные вопросы, связанные с пирсингом гениталий.

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Сделать пирсинг пениса – несложная задача. Значительно сложнее привыкнуть к жизни с новым блестящим аксессуаром. Нужно быть осторожнее, а также помнить, что каждое твоё агрессивное движение может стать причиной травматизма.

1. Какие стили пирсинга популярны?

Их два. Пирсинг уздечки, который также называют Лестницой Иакова. Боль во время пробивания незначительная, а также длиться несколько секунд. А также принц Альберт. Это тогда, когда серьга проходит через уретру, а затем выходит из нижней стенки.

Лестница Иакова и принц Альберт – самые распространенные виды пирсинга гениталий среди мужчин. Есть и более сложные. Но о них мы в этот раз не будем говорить.

2. На что похожа процедура пирсинга принца Альберта?

Обычно мастера используют полые металлические или стеклянные трубки. Их вставляют в пенис, чтобы можно было протолкнуть иглу внутрь уретры. Сама процедура не из приятных.



Так выглядит пирсинг Альберт / Фото Pinterest

3. Анатомия пениса имеет значение?

Эксперт отмечает, что нет существенной разницы, обрезанный твой пенис или нет. В любом случае после процедуры будет немного дискомфортно. Единственное, на что нужно обратить внимание, – размер украшения. Оно должно быть пропорциональным размеру твоего пениса. В противном случае есть все шансы травмироваться или перегружать его лишней обузой.

4. Как проходит процесс заживления?

Чтобы все хорошо зажило, нужно от 6 до 8 недель. Если ты выберешь принца Альберта, то первую неделю, возможно, нужно будет писать сидя, ведь моча может выходить через второе отверстие. Также следует понимать, что от секса на период до двух месяцев придется отказаться, чтобы все хорошо зажило.

5. Интимная жизнь не ухудшится?

Нужно понять, что интимный пирсинг однозначно внесет определенные коррективы в твою сексуальную жизнь. Нужно будет по-новому изучать свое тело, предпочтения и тому подобное. Следует также помнить, что во время агрессивных движений можно пораниться.

Что касается презервативов, то их также легче порвать. Поэтому используй или крепче, или пытайся избегать резких колебаний во время секса.



С презервативами нужно быть аккуратнее, чтобы не порвать / Фото Unsplash

6. Пирсинг повысит сексуальные ощущения?

Здесь все индивидуально. Кому-то такой аксессуар подарит еще больше удовольствия во время секса. Кому-то он будет приносить только дискомфорт. Например, украшения из титана могут менять свою температуру под воздействием тепла или холода.

7. Как выбрать мастера?

Очень важно найти человека с хорошей, а лучше, хрустальной репутацией. Также стоит убедиться, что мастер уже делал подобные манипуляции. Если же он в этом новичок, то доверять свой пенис мастер настойчиво не рекомендует. Если пренебречь этим советом, то у тебя есть все шансы, что потом придется лечиться после процедуры.

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