Цього разу ми поговоримо про твій пеніс. Здавалося б, ти ж майже все про нього знаєш. Але це не зовсім так. Розберімося далі, що і до чого.

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Наприклад, пеніс може бути різної форми, розміру, кольору. І яке би прізвисько ти не дав своєму товаришу у штанях, ти повинен знати кілька цікавих моментів. Володіння цією інформацією дозволить тобі краще розуміти себе та свою фізіологію.

1. Обрізання не обов'язкове

Останнім часом обрізання стало шалено популярним. Але це не обов'язкова річ. Насправді немає реальних причин для цього. Саме ж обрізання часто пов'язують з міркуваннями гігієни або естетики.

Тож лягати під ніж не варто, якщо ти різко захотів робити обрізання. Цілком імовірно, воно тобі зовсім не потрібне. До слова, слід пам'ятати, що після цієї процедури у зрілому віці потрібно достатньо уваги приділяти відновленню. Якщо ти не прислухаєшся до порад лікарів, то маєш шанси залишитися з рубцями на своєму статевому члені.



Дотримуйся рекомендацій лікаря після втручання / Фото ijeab

2. Обрізання не змінює чутливість

Багато людей думають, що обрізання змінює чутливість статевого члена, але це не обов'язково так. Тільки у випадку, якщо обрізання проходить у дорослого чоловіка, воно може мати вплив на чутливість. Тут немає нічого дивного, адже у такому випадку твоя головка залишається постійно оголеною. Але і до цього твій організм адаптується з часом.

Якщо ж операцію робили у дитинстві, то жодних незручностей з чутливістю не буде.

3. Андролог – твій друг

Жінкам потрібно звертатися до гінекологів, а чоловікам – до андрологів. Андрологія – частина медицини, яка займається вивченням будь-яких аспектів, пов'язаних зі статевою функцією та репродукцією чоловіків.

Якщо уролог може перевірити стан передміхурової залози, яєчок, сечовивідних і сім'яних проток, андролог перевіряє твій пеніс в цілому.

4. Статевий член перестає рости

Слід розуміти, що є певна вікова стеля. Коли ти впираєшся в неї, то перестає рости ступня, пеніс. От останній, наприклад, може досягнути свого максимуму у проміжку від 17 до 19 років. Іноді цей процес може тривати довше, до 21 року.

І з цими розмірами ти залишишся упродовж усього твого життя. Ми ж нагадуємо, що не варто зациклюватися на розмірі свого статевого члена. Краще опановувати хитрощі, які дозволять дарувати задоволення своїй партнерці.

5. Щороку здавай аналізи

Було б дивно не згадати про захворювання, які передаються статевим шляхом. Адже якщо ти ведеш активне сексуальне життя, то ти так само активно ризикуєш щось підхопити.

Наприклад, герпес, ВІЛ, хламідіоз, гонорею, сифіліс або інші захворювання. Зауважимо, що їх може підхопити будь-хто. Тож не варто думати, що тебе – успішного, крутого, прогресивного – це не стосується.



У поривах пристрасті не забувай про контрацепцію / Фото rawpixel

По-перше, користуйся контрацептивами. По-друге, щорічно здавай аналізи. По-третє, можеш приймати доконтактну терапію. Будь відповідальним. Як за себе, так і за свою партнерку.

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Важливо турбуватися про себе та своє здоров'я. Якщо ти знаходиш час для походів до спортзалу, то однозначно повинен знаходити його і для походів до лікарів. Пам'ятай, що краще займатися профілактикою, а не боротися з проблемою, яка виникла через твою лінь.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.