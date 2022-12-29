Ми назвемо кілька причин припинити носити спідню білизну. А після цього отримаєш ще й контраргументи. І після цього всього сам зможеш ухвалити для себе рішення.

Читай також Для яскравого та веселого Нового року: бартендерка поділилася рецептами коктейлів на свята

Чому варто відмовитися від спідньої білизни

1. Тіло дихає

Головна причина, чому чоловіки відмовляються від спідньої білизни, – надмірне потовиділення. Тож нема трусів – нема проблем, так би мовити.

А все тому, що спідня білизна – додатковий шар тканини навколо твоїх стегон. І якщо ти дійсно надто багато пітнієш, то вони можуть лиш посилювати цей процес. Адже у зоні паху стає максимально спекотно.



Ти будеш менше пітніти / Фото halayalex

2. Захист сперматозоїдів

Якщо ти не знав, то надто тісна спідня білизна може бути ще й небезпечною. Вона може впливати на твою фертильність. Якщо точніше, знижувати кількість сперматозоїдів.

Тож, якщо ти плануєш стати татом, то передовсім відмовся від тісної спідньої білизни. Або ж узагалі припини носити її. Це дозволить знизити температуру у паховій зоні. І це саме те, що потрібно.

3. Відчуття комфорту

Відсутність спідньої білизни – менша кількість обмежень. А це означає, що тобі значно комфортніше рухатися. Правда, у цьому випадку все залежить від того, який тип штанів ти носиш. Наприклад, надто тонкі можуть вкрай агресивно підкреслювати твого прутня. І є висока ймовірність потрапити у не зовсім зручну ситуацію.

Тобто у цьому випадку слід звертати увагу на те, який захід ти плануєш відвідати. Якщо мовиться про офіційний, то варто двічі подумати, а то й тричі.

Чому не варто відмовлятися від трусів

1. Натирання

У цьому випадку все залежить від того, який одяг ти носиш. Якщо мовиться про вузькі або надто цупкі джинси, то не виключаємо натирання. І в цьому випадку питання комфорту може знівелюватися.

2. Це не зовсім гігієнічно

Якщо ти цілісінький день проходиш без спідньої білизни, то ми не впевнені, що це найкраще рішення. Слід розуміти, що твоє тіло все одно пітніє. Тож у цьому випадку було б краще, якщо труси вбирали його. Ти ж не пратимеш штани щоразу після носіння.

До слова, їх таки треба буде прати. В інакшому випадку високі шанси розвитку бактерій або грибків. І це може наробити чимало клопоту для твого здоров'я.



Тобі потрібно буде також частіше прати постільну білизну / Фото fxquadro

3. Плям не уникнути

Це ще одне питання, пов'язане з комфортом. До прикладу, після походу до вбиральні на штанах можуть залишитися краплі сечі. Також не варто забувати про той же піт. Наприклад, влітку пітніє не лише спина, а й сідниці. Тож не виключено, що штани теж будуть мокрими. Задумайся, чи це те, про що ти завжди мріяв.

4. Потрібно прати більше речей

Власне, цей момент випливає з пункту 2. Тобі потрібно буде частіше прати штани, шорти або інше вбрання, яке ти одягаєш на голе тіло. Нагадаємо, що ті ж джинси не надто люблять, щоб їх часто відправляли до пральної машини. Ти пам'ятаєш, що чим рідше це робити, тим довше вони прослужать. Ми вже мовчимо про той факт, що під час вимкнення світла хотілося б мати менше справ з пралкою.

5. Відсутні захист і підтримка

Про яку б свободу ми не говорили, але іноді було б краще, щоб твої яєчка та пеніс щось підтримувало. І мовиться саме про труси. Це особливо актуально у випадках, коли ти займаєшся спортом. Сам розумієш, що бігати без спідньої білизни – не найкраща ідея.

Висновки робити тобі. Як бачиш, відсутність спідньої білизни має як свої переваги, так і недоліки. Чи відмовлятися від неї повністю? Мабуть, не варто. Але бувають моменти, коли це буде зручно і доречно.

Варте уваги Твоя впевненість не знатиме меж: 6 хитрощів зі стилем, які зіграють тобі на руку

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.