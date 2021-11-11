Що повинен зробити кожен чоловік, щоб потурбуватися про психічне здоров'я

Турбота про своє психічне здоров'я – це те, що можна і потрібно робити регулярно. Це звичка, якої варто дотримуватися щодня. І все для того, щоб краще почуватися, долати труднощі швидше й ефективніше.

Є багато способів подбати про себе, але деякі завжди залишаються непоміченими. Так вважає Дуглас Лаб'є, психолог і директор Центру прогресивного розвитку у Вашингтоні. У статті для Psychology Today експерт об'єднав свої знання та дослідження, проведені колегами у галузі психології. Усе для того, щоб визначити, які три аспекти повсякденного життя нам слід розвивати більше, щоб дбати про своє психічне здоров'я.

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Це не означає, що ти повинен відмовитися від інших методів, наприклад, заняття спортом, зустрічей з друзями або ведення щоденника. Поради від Дугласа Лаб'є радше повинні просто стати твоїми дороговказами.

Як подбати про психічне здоров'я – три методи

1. Спілкуйся з іншими людьми

Це може здатися надто простою порадою. Але варто розуміти, що невелика розмова та вислуховування дійсно допомагають. Дослідження підтверджують, що навіть незначні взаємодії можуть робити нас щасливішими, що, звісно, допомагає покращити психічне здоров'я. Кожна взаємодія має значення: дзвінок другу, спілкування з сусідом по будинку або баристою в улюбленій кав'ярні.



Розмови з іншими людьми вкрай позитивно впливають на твій стан / Фото Etienne Boulanger

2. Використовуй невпевненість як позитивну енергію

Це страшно, це нормально, але використання страху як енергії для руху вперед дає позитивний ефект. Життя сповнене непередбачених подій. І хоча іноді вони можуть викликати у тебе занепокоєння. Вони також можуть змусити тебе рости та насолоджуватися всіма тими маленькими моментами у житті, які залишилися б непоміченими, якби не найважчі моменти.



Нехай невдачі допоможуть тобі бачити позитив у своєму житті / Фото Christian Erfurt

Крім того, як пояснює Лаб'є, посилаючись на недавнє дослідження, охоплення непередбачуваного та розуміння того, що завжди будуть злети й падіння і що не все можна контролювати, – ознака психічного здоров'я.

3. Вийди із зони комфорту

Вивчи щось нове, знайомся з новими людьми, відкривай у собі нові таланти, пробуй нові враження. Це змусить тебе рости. Ти навіть можеш змінитися. Це допоможе по-новому поглянути на своє оточення, відчути себе добре та бути щасливим.



Можливо, тобі варто спробувати сходити на Відкритий мікрофон / Фото Louis Smit

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Затям собі раз і назавжди, що турбота про своє психічне здоров'я – це не лише лікування того, що ми можемо вважати неправильним. Ти повинен займатися своєрідною профілактикою. Бути проактивним, а також приймати рішення, які змушуватимуть тебе почуватися добре у довгостроковій перспективі.