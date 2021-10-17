Ми сприймаємо усе настільки серйозно, що потрапляємо в вир негативних думок. Ми переживаємо, що щось може піти не так. Але так жити не можна. Це позбавить тебе насолоди від того, що відбувається навколо.

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На щастя, є кілька перевірених істин, які допоможуть тобі перестати серйозно сприймати життя. Якщо ти ними скористаєшся, то дуже скоро почнеш почуватися значно краще та легше!

1. З такими людьми не так уже й весело

З якою людиною ти спілкувався б з більшим задоволенням:

з тим, хто може посміятися над собою та глянути на життя з легкістю;

з тим, хто стурбований, постійно перебуває у стресі та надто багато думає про проблеми?

Як правило, коли ми у постійному стресі, ми поводимося не надто по-товариськи. Тож подумай, чи не став ти одним з таких людей? Спробуй сприйняти себе зі сторони. Можливо, ти надто все ускладнюєш…



Надто серйозні люди водночас не надто веселі / Фото Unsplash

2. У кожного в житті щось відбувається

Проблема не в "речах", а в роздумах про ці речі. Те, як ти думаєш, визначає те, як ти почуваєшся та поводишся. Негативне мислення ніколи нікому не допомагало. Тому необхідно кинути виклик своїм думкам, щоб полегшити навантаження. Тут дійсно важливо усвідомлювати свої думки.

Пам'ятай, ти не єдиний, хто стикається з тим, що життя кидає тебе.

3. Ніхто не вибереться звідси живим

Чесно кажучи, життя задумане як пригода. І іноді нам потрібно перевірити себе та застосувати правило 5 x 5.

Наступного разу, коли у тебе виникнуть негативні думки, зроби паузу та запитай себе, чи буде те, про що ти турбуєшся, мати значення через 5 років!

Якщо так, то поговори про це з ким-небудь, хто може допомогти тобі – терапевтом або тренером. Але якщо відповідь негативна, то просто дай собі 5 хвилин, щоб подумати про це, а потім рухайся далі.

4. Стрес – це жахіття, яким керуємо ми самі

І все ж стрес – найменш ефективний метод розв'язання проблем. Один з найкращих способів впоратися зі стресовими ситуаціями – бути глядачем, а не жертвою. Це може допомогти тобі поглянути на речі у перспективі – позбутися від емоцій. Це дозволить зрозуміти, що не все так страшно.

5. Переборюй кордони

Нарешті, запам'ятай, що ніхто, хто змінив світ, не виправдав очікування суспільства. Усі, ким ти захоплюєшся, продовжували розсовувати кордони, долати перешкоди, росли у процесі і, ймовірно, увійшли в історію. Річ у тім, що, коли ти менш серйозно ставишся до життя та дивишся на факти, ти можеш зупинитися, переоцінити та продовжити. У житті з'явиться трохи менше стресу та страху і трохи більше сміливості для нових звершень.



Не бійся розсовувати кордони навколо себе / Фото Unsplash

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Пам'ятай, що як би ти не хотів, щоб щось сталося (чи ні), муки через це не принесуть тобі жодної користі. Навіть якщо все йде не так, як ти сподівався, не переживай. Усе, що нас не вбиває, робить сильнішим. Дядечко Ніцше не збрехав!