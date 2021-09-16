Що повинна робити кожна пара, щоб стосунки були щасливими та тривалими

Є певні речі, які повинні бути загальними для усіх без винятку стосунків, щоб вони були міцними та щасливими. Якщо бачення майбутнього, темперамент або певні захоплення не збігаються, більш ймовірно, що рано чи пізно ви розійдетеся.

За словами психологині Емі М. Гордон, кожна пара, яка бажає бути щасливою у довгостроковій перспективі, повинна побудувати так званий "емоційний капітал". Експертка визначає це, як усі ті позитивні моменти, які поділяють двоє людей, і які будуть необхідні, коли щось піде не так. Якщо між вами виникне конфлікт, то чим більше у вас буде позитивних моментів (емоційного капіталу), тим краще ви впораєтеся.

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І річ у тому, що не завжди усе проходить гладко. Але будь-які здорові стосунки, в яких є багато позитивних моментів, мають вищі шанси на те, щоб протривати якомога довше. Якщо ти бачиш, що у вас переважає саме позитив, то ти спробуєш зробити усе для того, щоб впоратися з критичною ситуацією, яка виникла.

Але головне питання, яке ставлять всі: як додати ці позитивні моменти у свої стосунки?

Психологиня зібрала 5 основних речей, які кожна пара повинна робити регулярно, щоб нарощувати свій емоційний капітал. І мовиться не про яскраві поїздки або щедрі подарунки. Часто ключ криється у дрібних деталях:

Випробуйте нові враження у парі; Зробіть так, щоб ваш партнер відчув, що його цінують; Хваліть свою другу половинку; Смійтеся разом; Слухайте свою другу половинку.



Ці 5 речей зроблять стосунки тривалішими / Фото Unsplash

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Як ти бачиш, усе дуже і дуже просто. Насолоджуйтеся часом, проведеним разом. Відкривайте щось нове. Цінуйте один одного, і буде вам обом щастя. Не забувай про те, що доброта – ключовий елемент щастя пари. Тож вона також повинна бути присутня щодня.