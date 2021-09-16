По словам психолога Эми М. Гордон, каждая пара, желающая быть счастливой в долгосрочной перспективе, должна построить так называемый "эмоциональный капитал". Эксперт определяет это, как все те положительные моменты, которые разделяют два человека, и какие будут необходимы, если что пойдет не так. Если между вами возникнет конфликт, то чем больше у вас будет положительных моментов (эмоционального капитала), тем лучше вы справитесь.
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И дело в том, что не всегда все проходит гладко. Но любые здоровые отношения, в которых есть много положительных моментов, имеют более высокие шансы на то, чтобы продлиться как можно дольше. Если ты видишь, что у вас преобладает именно позитив, то ты попробуешь сделать все для того, чтобы справиться с критической ситуацией, которая возникла.
- Но главный вопрос, который задают все: как добавить эти положительные моменты в свои отношения?
Психолог собрала 5 основных вещей, которые каждая пара должна делать регулярно, чтобы наращивать свой эмоциональный капитал. И речь идет не о ярких поездках или щедрых подарках. Часто ключ кроется в мельчайших деталях:
- Испытайте новые впечатления в паре;
- Сделайте так, чтобы ваш партнер почувствовал, что его ценят;
- Хвалите свою вторую половинку;
- Смейтесь вместе;
- Слушайте свою вторую половинку.
Эти 5 вещей сделают отношения длительными / Фото Unsplash
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Как ты видишь, все очень и очень просто. Наслаждайтесь временем, проведенным вместе. Открывайте что-то новое. Цените друг друга, и будет вам обоим счастья. Не забывай, что доброта – ключевой элемент счастья пары. Поэтому она также должна присутствовать ежедневно.