По словам психолога Эми М. Гордон, каждая пара, желающая быть счастливой в долгосрочной перспективе, должна построить так называемый "эмоциональный капитал". Э ксперт определяет это, как все те положительные моменты, которые разделяют два человека, и какие будут необходимы, если что пойдет не так. Если между вами возникнет конфликт, то чем больше у вас будет положительных моментов (эмоционального капитала), тем лучше вы справитесь.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

И дело в том, что не всегда все проходит гладко. Но любые здоровые отношения, в которых есть много положительных моментов, имеют более высокие шансы на то, чтобы продлиться как можно дольше. Если ты видишь, что у вас преобладает именно позитив, то ты попробуешь сделать все для того, чтобы справиться с критической ситуацией, которая возникла.

Но главный вопрос, который задают все: как добавить эти положительные моменты в свои отношения?

Психолог собрала 5 основных вещей, которые каждая пара должна делать регулярно, чтобы наращивать свой эмоциональный капитал. И речь идет не о ярких поездках или щедрых подарках. Часто ключ кроется в мельчайших деталях:

Испытайте новые впечатления в паре; Сделайте так, чтобы ваш партнер почувствовал, что его ценят; Хвалите свою вторую половинку; Смейтесь вместе; Слушайте свою вторую половинку.



Эти 5 вещей сделают отношения длительными / Фото Unsplash

Возьми на вооружение Всего одна покупка может существенно повысить регулярность секса