У всьому є прихований секрет, який може розкрити тебе як особистість, якщо хтось знає про ці інтерпретації! Зауважимо, що ти також можеш легко перехитрити людину, розшифрувавши її почерк.

Варте уваги Ідеальний компаньйон для вечері: рецепт приготування коктейлю Pear Aperetive

1. Розмір

Розмір почерку людини може свідчити про потребу уваги. Великий почерк може означати екстравертність і бажання бути поміченим, натомість дрібний – може означати інтроверсію та увагу до деталей.

2. Інтервал

Відстань між словами та літерами говорить про міжособистісні схильності людини. Широка відстань вказує на потребу в особистому просторі та незалежності, натомість вузька – може означати бажання близькості та сильних соціальних зв'язків.



Інтервал розповість про міжособистісні схильності людини / Фото garestsvisual

3. Нахил

Нахил почерку, який може бути нахилений вліво, вправо або вертикально, часто асоціюється з емоційною експресією. Похила вправо вказує на пристрасну та віддалену особистість, натомість похила вліво вказує на самоспостереження та стримані емоції.

4. Тиск

Тиск під час письма може бути пов'язаний з емоційною інтенсивністю. Сильний тиск може асоціюватися з сильними емоціями та рішучістю, натомість легкий тиск може свідчити про більш делікатну та чутливу натуру.

5. Базовий рівень

Базова лінія почерку, тобто те, як текст вирівнюється з лінією письма, може бути використана для висновку про стабільність і адаптивність людини. Постійний базовий рівень вказує на врівноважену особистість, натомість непостійний може свідчити про перепади настрою та непередбачуваність.



Вирівнювання тексту свідчить про стабільність людини / Фото cookie_studio

6. Форми літер

Форми окремих букв часто досліджуються, щоб зрозуміти когнітивні процеси. Якщо ти бачиш округлі літери, це означає креативність і турботливість, а кутасті літери відображають аналітичне мислення та прямоту.

7. Підпис

Аналіз підпису людини є звичайною практикою. Якщо є підпис більшого розміру, це може вказувати на потребу у визнанні та впевненості, натомість маленький і простий підпис може натякати на смирення та стриману поведінку.

Читай також Як приборкати грубіяна: 7 порад, якими варто скористатися кожному

Дуже весело, коли ти тлумачиш чужий почерк. Але судити про когось винятково на основі графології може бути нерозумним. Завжди май скептичний підхід, оскільки для повної картини потрібні також емпіричні докази.