Це може розповісти про те, як ти поводишся у стосунках. Домінуєш чи підкорюєшся, надмірно розумний або дещо дурненький – ось як можна визначити.

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Відкрита і розслаблена

Коли хтось сидить з відкритою позою, розслабленою мовою тіла і не схрещеними кінцівками, це може означати, що людина має доступну і привітну манеру поведінки. Швидше за все, ця людина відкрита, сприйнятлива до чужої думки та готова йти на компроміс у стосунках. Вона цінує спілкування і заохочує свого партнера висловлювати свої думки і почуття.

Нахил вперед

Сидіння з легким нахилом вперед свідчить про активну участь і зацікавленість. Такі люди, як правило, уважні, допитливі та зацікавлені в словах і діях свого партнера. Вони надають пріоритет своїм зв'язкам і відносинам та беруть активну участь у розмовах.

Схрещені руки або ноги

Коли хтось сидить зі схрещеними руками або ногами більшу частину часу, це означає, що людина більш захищена. Така поза необов'язково означає негативну поведінку у стосунках. Але вона вказує на потребу в заспокоєнні або схильність до обережності. Цим людям може знадобитися терпіння і розуміння, оскільки вони намагаються впоратися з емоційною вразливістю.



Схрещені ноги або руки не завжди про закритість / Фото freepik

Непосидючість або неспокій

Безперервні рухи, такі як постукування ногами або метушливість, можуть свідчити про прихований неспокій або труднощі з концентрацією уваги. У стосунках така поведінка вказує на те, що людині бракує терпіння або зосередженості. Це також означає, що такій людині буде важко приділяти безроздільну увагу своєму партнеру.

Сидіння близько або дотики

Люди, які природно тяжіють до фізичної близькості, незалежно від того, чи сидять вони впритул, чи торкаються партнера, мають сильне прагнення до близькості та зв'язку. Така поведінка означає, що вони ласкаві, теплі та потребують фізичного контакту. Однак важливо поважати особисті кордони та забезпечити комфорт обох партнерів.

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У тебе також є можливість краще зрозуміти своїх друзів і близьких. Просто зверни увагу на їхню мову тіла. Завдяки їй можна дізнатися те, що тобі не кажуть або не хочуть казати.