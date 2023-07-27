Это может рассказать о том, как ты ведешь себя в отношениях. Доминируешь или подчиняешься, чрезмерно умный или несколько глупый – вот как можно определить.

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Открытая и расслабленная

Когда кто-то сидит с открытой позой, расслабленным языком тела и не скрещенными конечностями, это может означать, что человек имеет доступную и приветливую манеру поведения. Скорее всего, этот человек открыт, восприимчив к чужому мнению и готов идти на компромисс в отношениях. Он ценит общение и поощряет своего партнера выражать свои мысли и чувства.

Наклон вперед

Сидение с легким наклоном вперед свидетельствует об активном участии и заинтересованности. Такие люди, как правило, внимательны, любознательны и заинтересованы в словах и действиях своего партнера. Они придают приоритет своим связям и отношениям и активно участвуют в разговорах.

Скрещенные руки или ноги

Когда кто-то сидит со скрещенными руками или ногами большую часть времени, значит человек более защищен. Такая поза необязательно означает негативное поведение в отношениях. Но она указывает на потребность в успокоении или склонности к осторожности. Этим людям может понадобиться терпение и понимание, поскольку они пытаются справиться с эмоциональной уязвимостью.



Скрещенные ноги или руки не всегда о закрытости / Фото freepik

Неусидчивость или беспокойство

Непрерывные движения, такие как постукивание ногами или суетливость, могут свидетельствовать о скрытом беспокойстве или трудностях с концентрацией внимания. В отношениях такое поведение указывает на то, что человеку не хватает терпения или сосредоточенности. Это также означает, что такому человеку трудно будет уделять безраздельное внимание своему партнеру.

Сидения близко или прикосновения

Люди, которые естественно тяготеют к физической близости, независимо от того, сидят ли они вплотную или касаются партнера, обладают сильным стремлением к близости и связи. Такое поведение означает, что они ласковы, теплы и нуждаются в физическом контакте. Однако важно уважать личные границы и обеспечить комфорт обоих партнеров.

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У тебя тоже есть возможность лучше понять своих друзей и близких. Просто обрати внимание на их язык тела. Благодаря ему можно узнать, что тебе не говорят или не хотят говорить.