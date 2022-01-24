Невідповідність бажань – звичне явище. Наприклад, національне репрезентативне британське секс-опитування показало, що приблизно кожен четвертий дорослий у стосунках за останній рік зіткнувся з цією проблемою. І саме вона часто є причиною того, що пари звертаються до сексотерапії.

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Лікарі Лорі Бротто та Крістен Марк розповіли у подкасті "Секс і психологія", як впоратися з ситуацією, коли хтось з партнерів не хоче сексу. Ось кілька ключових речей, на яких вони зробили акцент.

Це проблема пари, а не когось одного

Відправною точкою має бути те, що це проблема, яка стосується вас обох, а не когось конкретно. Коли партнери починають звинувачувати та присоромлювати один одного за те, що вони хочуть "занадто багато" або "недостатньо" сексу, це ні до чого доброго не приводить.

Іншими словами, подумайте про це як про проблему стосунків, яку вам потрібно вирішити разом – ніяких самостійних дій.

Потім варто визначити будь-які потенційні проблеми зі здоров'ям або стресори, які можуть придушувати бажання. Мовиться про хронічну втому або, наприклад, народження дитини. Іноді партнерам потрібно вирішити ці проблеми, перш ніж братися за сексуальний аспект. А все тому, що ваше звичне й інтимне життя взаємопов'язані.



Це проблема, яка стосується кожного у парі / Фото Claudia van Zyl

Порада: переоцініть свій баланс між роботою й особистим життям або розберіться з факторами, які негативно впливають на лібідо.

Позитивне спілкування важливе

Не варто забувати про те, що важливо спілкуватися. Наші партнери не обов'язково завжди знають, що нам подобається і чого ми хочемо. І тут немає нічого дивного, адже люди не вміють читати думки. Тож не дивно, що сексуальне бажання вивітрюється тому, що партнерка не дає тобі того, чого ти хочеш. Але як вона може це робити, якщо ти не озвучуєш свої бажання?

Тому вам потрібно витрачати час на те, щоб ділитися своїми бажаннями та вчити одне одного того, що подобається, а що – ні. Не хотіти сексу, який не відповідає вашим потребам, – нормально. Тож у щасливих стосунках важливо зробити усе можливе для того, щоб вам було класно удвох.

Тож, якщо тебе щось не влаштовує – скажи про це. Але будь максимально обережним з подачею. Твоя задача – не відштовхнути кохану, а допомогти їй робити те, що подобається тобі. Якщо коротко: зроби усе можливе для того, щоб не загострити конфлікт.



Важливо обговорювати свої побажання та вподобання / Фото Toa Heftiba

Розгляньте можливість планування сексу

Звучить не дуже круто, але такими є реалії дорослого життя. Якщо ти плануєш зустріч з друзями на пиві, то чому тобі не варто планувати секс? У таких зустрічей безліч переваг над спонтанним.

По-перше, у вас є час для очікування та збудження. По-друге, є можливість виділити стільки часу, скільки потрібно для досягнення задоволення. Коли секс стає частиною твого розкладу, ти можеш спланувати й решту свого життя навколо нього.

Запланований секс також дозволяє збуджувати твою партнерку. Ви можете фліртувати годинами, а то й днями перед тим. Це може допомогти збільшити шанси на те, що у вас буде відповідний настрій, коли дійде до справи.

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Попри те, що розбіжності у сексуальному бажанні поширені та часом можуть здаватися безнадійними, не все так страшно. Обговоріть проблему, усуньте сторонні чинники та робіть усе можливе для того, щоб секс не став рідкісним гостем у вашій спальні. Ми у вас віримо!