Що таке бебра в українському молодіжному сленгу і звідки взявся мем "нюхай бебру"
Якщо ти полюбляєш спілкуватися у соцмережах чи наживо із сучасною молоддю, то безперечно час до часу чуєш слово бебра. Але чи знаєш ти, що воно означає? Як що ні – обов'язково прочитай цю статтю, щоб не втрапити у халепу.
Чи в інтернеті, чи у спілкуванні сучасної молоді наживо часто можна зустріти слово бебра. Його значення знають далеко не всі, але Men 24 знає і поділиться цим знанням із тобою.
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Що означає слово бебра
Бебра – це слово з українського молодіжного сленгу, яким називають чоловічий статевий орган. Начебто так, хоча достеменно походження слова не є відоме.
- Особливо "популярним" є вислів "нюхай бебру" – буквально це означає, що людині пропонують понюхати член, але контекст вислову простіший: "відвали", "відпочинь", "відстань" чи й просто "йди на х*й".
Як реагувати, якщо хтось запропонує тобі "понюхати бебру"
- Ввічливо відповісти: "Навзаєм". А також поставитися з розумінням і дати цій людині спокій: вона просто поки що не налаштована на спілкування з тобою.
Як з'явився мем "нюхай бебру"
На ютуб-каналі OPTIMUS GANG у листопаді 2018 року з'явилося відео з нестандартним сюжетом. Описувати його детально не будемо – це тотальний психодел, тож краще просто подивися.
Кількість переглядів відео станом на 17 вересня добігає трьох мільйонів. А все через цю фразу – "нюхай бебру", – яка набула шаленої популярності.
Як вживають слово бебра у соціальних мережах: меми та демотиватори
Зверніть увагу 10 слів молодіжного сленгу, значення яких ви могли не знати
Що таке молодіжний сленг?Це умовний соціальний діалект підлітків та юнаків 12 – 22 років. Найчастіше новітні слова популярні серед школярів та студентів.
Характерна особливість молодіжного сленгу й головна відмінність від інших видів сленгу – швидка мінливість, яку пояснюють зміною поколінь.