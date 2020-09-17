Якщо ти полюбляєш спілкуватися у соцмережах чи наживо із сучасною молоддю, то безперечно час до часу чуєш слово бебра. Але чи знаєш ти, що воно означає? Як що ні – обов'язково прочитай цю статтю, щоб не втрапити у халепу.

Чи в інтернеті, чи у спілкуванні сучасної молоді наживо часто можна зустріти слово бебра. Його значення знають далеко не всі, але Men 24 знає і поділиться цим знанням із тобою.

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Що означає слово бебра

Бебра – це слово з українського молодіжного сленгу, яким називають чоловічий статевий орган. Начебто так, хоча достеменно походження слова не є відоме.

Особливо "популярним" є вислів "нюхай бебру" – буквально це означає, що людині пропонують понюхати член, але контекст вислову простіший: "відвали", "відпочинь", "відстань" чи й просто "йди на х*й".

Як реагувати, якщо хтось запропонує тобі "понюхати бебру"

​Ввічливо відповісти: "Навзаєм". А також поставитися з розумінням і дати цій людині спокій: вона просто поки що не налаштована на спілкування з тобою.

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Як з'явився мем "нюхай бебру"

На ютуб-каналі OPTIMUS GANG у листопаді 2018 року з'явилося відео з нестандартним сюжетом. Описувати його детально не будемо – це тотальний психодел, тож краще просто подивися.

Кількість переглядів відео станом на 17 вересня добігає трьох мільйонів. А все через цю фразу – "нюхай бебру", – яка набула шаленої популярності.

До слова, хлопчина, котрий на відео, міг і просто вигадати слово бебра. А ще бебра болгарською – бобер. Словом, будь-яка версія має право на існування.

Як вживають слово бебра у соціальних мережах: меми та демотиватори

уже хотела про звезду страггла пошутить но не догнала че такое бебра это типа зебра но на букву б? — катя мираи зура ждёт NCT 2020 (@B1TCHTH3R1N3) September 15, 2020

всё-таки как же пахнет эта бебра? — ? (@jiiiiiiiijiii) September 13, 2020

однажды я создам свой собственный бренд уходовой косметики для лица и назову ее бебра чтобы говорить людям нюхай бебру — morta️ (@greenteaaaaaa_) September 12, 2020

Зверніть увагу 10 слів молодіжного сленгу, значення яких ви могли не знати

Що таке молодіжний сленг? Це умовний соціальний діалект підлітків та юнаків 12 – 22 років. Найчастіше новітні слова популярні серед школярів та студентів.



Характерна особливість молодіжного сленгу й головна відмінність від інших видів сленгу – швидка мінливість, яку пояснюють зміною поколінь.