Этим открытием мы обязаны работе исследовательской группы под руководством Кита Хокинса из Техасского университета в Остине. Она может иметь решающее значение для астрономов, стремящихся понять эволюцию, форму и структуру нашей галактики.

Также интересно Для мужчин с характером: рецепт крутого коктейля Bold Boy

Как работает химическая картография

Химическая картография не является новым процессом, но недавно ученым удалось разработать телескопы с достаточной наблюдательной способностью, чтобы получить значительные результаты. Она показывает распределение элементов в Млечном Пути – от более легких, таких как водород и гелий, до более тяжелых, таких как углерод, азот и кислород.

В течение своей жизни звезды сплавляют водород, образуя гелий, а затем сплавляют этот гелий, образуя другие элементы. Уровни же элементов (преимущественно металлов), связанные с отдельными звездами, дают астрономам информацию об их возрасте. Именно так химическая картография позволила Хокинсу и его коллегам определить, где сосредоточились молодые звезды Млечного Пути – в спиральных рукавах.

Подобно ранним исследователям, которые создавали все лучшие и лучшие карты нашего мира, мы сейчас создаем все лучшие и лучшие карты Млечного Пути,

– сказал Хокинс.

Где в Млечном Пути "тусуются" горячие молодые звезды

В течение по меньшей мере семи десятилетий астрономы знают, что наша галактика имеет спиральные рукава, которые выходят из плотной концентрации лежащих в ее сердце звезд, газа и пыли. Однако точная форма этой впечатляющей структуры – вплоть до количества рукавов нашей галактики – остается неопределенной.

Затруднения эти связаны с тем, что мы живем внутри. Земля расположена в рукаве Ориона примерно на расстоянии двух третей пути от центрального выступа. Мы просто не можем улететь достаточно далеко, чтобы увидеть нашу галактику с точки зрения стороннего наблюдателя.

Это как быть в большом городе. Вы видите здания, на какой улице находитесь, но вам трудно понять, как выглядит весь город, если вы не, скажем, в самолете, пролетающем над ним,

– объяснил Хокинс



Арка Млечного Пути над пустыней Лут в Иране / Изображение Miguel Claro

Один из традиционных способов картографирования Млечного Пути заключается в наблюдении за концентрацией молодых звезд, которые образуются при вращении очень плотных спиральных рукавов галактики. Во время этого вращения происходит сжатие газа и пыли, что приводит к рождению звезд. Другими словами, обнаружение очага молодых звезд обозначает расположение спирального рукава.

Яркий голубой свет звезд могут омрачать густые облака пыли даже для самых современных телескопов. Это означает, что некоторые регионы спиральных рукавов остаются ненаблюдаемыми. Химическое картографирование помогает обойти этот пылевой занавес – потому что позволяет наблюдать за тем, насколько звезды богаты металлами.

– потому что позволяет наблюдать за тем, насколько звезды богаты металлами. Эта так называемая металличность также является измерением возраста, поскольку ранний космос был наполнен водородом и гелием, но почти не содержал металлов. Это означает, что самые старые звезды также состоят в основном из водорода и гелия и, таким образом, имеют "низкую металличность" или "бедные на металлы".

или "бедные на металлы". В течение своей жизни эти старые звезды выковывают более тяжелые элементы с помощью ядерного синтеза – но когда топливо заканчивается, они разрываются на части взрывами сверхновых, разносящих металлы по всей космической среде. Когда обогащенные металлами облака пыли и газа распадаются, рождая звезды, следующее поколение звезд богаче на металлы, чем предыдущее. Соответственно, молодые звезды будут "богатыми на металлы" или будут иметь "высокую металличность".

Важным выводом (исследование – Men 24) является то, что спиральные рукава действительно богаче на металлы. Это иллюстрирует ценность химической картографии в определении структуры и формирования Млечного Пути. Она имеет потенциал полностью изменить наше представление о Галактике,

– подытожил Хокинс.