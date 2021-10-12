Що таке комета і чим вона відрізняється від астероїда

Люди дуже часто чують чи читають ці слова – у фільмах, в книгах, в інтернеті. Астероїд, комета, метеорит, метеор... І не менш часто здається, що це якісь синоніми.

Звісно, насправді це геть не так. Кожне з цих понять має своє чітке визначення, і ми про них зараз розповімо – простими словами.

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Що таке комета

Комети – це такі собі пилові сніжки. Замерзлі космічні камінці. У їхньому складі здебільшого лід, вуглекислий газ, аміак і метан, густо замішані з пилом.

Комети мають крижане ядро, оточене хмарою газу і пилу.

Цю хмару називають кома, вона виникає через нагрівання льоду в ядрі під променями Сонця і його випаровування.

О, і ще комети обертаються навколо Сонця по еліптичних переважно орбітах.

У процесі наближення до зірки у комети можуть утворитися два хвости – прямий газовий від сонячного вітру і вигнутий пиловий від сонячного тепла.



Ось вона – комета / Фото unsplash

А хто такі тоді метеорити й метеори

Кожного разу, коли комета наближається до Сонця, вона частково випаровується. На шляху комети залишається безліч її маленьких шматочків. Так от, ці шматочки, буває, врізаються у Землю, і називають їх метеорами.

Точніше, це Земля врізається у них – коли перетинає траєкторію руху комети.

Саме тому ми на нашій планеті бачимо таке явище як метеорний дощ.

Нагадаємо, боятися його не варто – метеори майже всі згоряють в атмосфері Землі.

А ті, які до планети долетіли та десь впали, називають метеоритами. Простіше кажучи, метеорит – це залишок метеора, який впав на поверхню Землі (або іншого космічного тіла).



А це – астероїд / Фото NASA

Яка різниця між астероїдом і кометою

Основна відмінність астероїда і комети – це те, з чого вони складаються.

Астероїди – це метали та каміння, а комети, як ти вже знаєш, – це лід, пил і те ж каміння. Також астероїди значно щільніші за комети.

І астероїди, і комети утворилися на початку історії Сонячної системи, десь 4,5 мільярда років тому. Астероїди просто виникли ближче до Сонця, тому не мають льоду у складі.

Ще є різниця у розмірі – ядро комети рідко більше за 10 кілометрів, астероїди ж бувають від сотень метрів до сотень кілометрів у діаметрі. Ну і хвоста, зрозуміло, у них немає.

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