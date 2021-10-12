Что такое комета и чем она отличается от астероида

Люди очень часто слышат или читают эти слова – в фильмах, в книгах, в интернете. Астероид, комета, метеорит, метеор... И не менее часто кажется, что это какие-то синонимы.

Конечно, на самом деле это совсем не так. Каждое из этих понятий имеет свое четкое определение, и мы о них сейчас расскажем – простыми словами.

Также интересно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Что такое комета

Кометы – это такие себе пылевые снежки. Замерзшие космические камушки. В их составе в основном лед, углекислый газ, аммиак и метан, густо замешанные с пылью.

У комет есть ледяное ядро, окруженное облаком газа и пыли.

Это облако называют кома, она возникает из-за нагрева льда в ядре под лучами Солнца и его испарения.

О, и еще кометы вращаются вокруг Солнца по эллиптических преимущественно орбитах.

В процессе приближения к звезде у кометы могут образоваться два хвоста – прямой газовый от солнечного ветра и изогнутый пылевой от солнечного тепла.



Вот она – комета / Фото unsplash

А кто такие тогда метеориты и метеоры

Каждый раз, когда комета приближается к Солнцу, она частично испаряется. На пути кометы остается множество ее маленьких кусочков. Так вот, эти кусочки, бывает, врезаются в Землю, и называют их метеорами.

Точнее, это Земля врезается в них – когда пересекает траекторию движения кометы.

Именно поэтому мы на нашей планете видим такое явление как метеорный дождь.

Напомним, бояться его не стоит – метеоры почти все сгорают в атмосфере Земли.

А те, которые к планете долетели и где-то упали, называют метеоритами. Проще говоря, метеорит – это остаток метеора, который упал на поверхность Земли (или другого космического тела).



А это – астероид / Фото NASA

Какая разница между астероидом и кометой

Основное отличие астероида и кометы – это то, из чего они состоят.

Астероиды – это металлы и камни, а кометы, как ты уже знаешь, – это лед, пыль и те же камни. Также астероиды значительно плотнее комет.

И астероиды, и кометы образовались в начале истории Солнечной системы, где-то 4,5 миллиарда лет назад. Астероиды просто возникли ближе к Солнцу, поэтому не имеют льда в составе.

Еще есть разница в размере – ядро кометы редко больше 10 километров, астероиды же бывают от сотен метров до сотен километров в диаметре. Ну и хвоста, понятно, у них нет.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.