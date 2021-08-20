Що таке маятник Фуко і при чому тут рух Землі у космосі

Нам, мешканцям Землі, досить непросто побачити чи усвідомити, як саме рухається наша планета впродовж доби. Допоможе в цьому простий, але геніальний пристрій – маятник Фуко.

Як пояснити далекому від космічних матерій, але допитливим дорослим і дітям, як працює маятник Фуко? Розповідаємо про це на Men 24. Маленький спойлер: знадобляться для цього одна тарілка, три вилки, сіль і ще кілька звичних на кухні предметів.

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Маятник Фуко: на пальцях про складне

Цей пристрій створив французький фізик і астроном Жан Фуко у ХІХ столітті. Як пишуть в енциклопедії Britannica:

Його автентичний пристрій був 67 метрів завдовжки, а складався з металічного дроту, на який підвісили тягарець.

Маятник запускали, і він собі спокійно коливався – але з часом, о диво, площина його коливань змінювалася!

І не абияк, а завжди однаково – у протилежний бік до напрямку обертання Землі.

Впливало на швидкість змін тільки географічне розташування маятника відносно екватора (широта).

Здавалося б, виникає резонне питання: "І що?" Річ у тім, що рух маятника Фуко наочно показує, як обертається Земля навколо осі у космосі впродовж доби!



Фуко та його маятник / Фото Wikidata

Космос на кухні

Цікаво, що модель маятника Фуко можна побудувати буквально в себе на кухні. Гарний варіант запропонували у Men'sHealth.

Візьмімо для цього тарілку, три вилки, корок від вина і лайм чи картоплину (можна щось інше, але зі схожими параметрами), дві великі голки, нитку і сіль.

Тарілка у нас буде Землею, а стіл під нею – космосом (умовно нерухомою системою координат, у яких Земля обертається). Далі будуємо конструкцію, як на фото нижче.



Як зробити маятник Фуко просто в себе на кухні / Фото Men'sHealth

Зверни тільки увагу, що:

Нитка має бути довгою настільки, щоб майже торкатися тарілки.

Лайм чи яблуко має бути добре відцентрованим – щоб кінчик голки виглядав із серединки плода (тягарця).

Якщо хочеш, щоб маятник коливався більше часу – використай довшу нитку.

Далі – експеримент.

Запускаємо систему – для цього треба відтягнути тягарець у бік і відпустити.

Маятник буде коливатися і малювати на солі схему свого руху.

Тепер просто уявімо, що тарілка у розмір Землі. Земля (тарілка) крутиться – і змінює позицію щодо маятника.

Ще про маятник Фуко та його роль в історії та науці дивіться у відео 24 каналу:

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