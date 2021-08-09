Спокійно дійти так, щоб не пролити каву – не така вже й проста задача, як здається на перший погляд. Бо ж і філіжанка гаряча, і підлога нерівна, і... Та багато причин.

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Що ж робити, щоб каву не проливати

Відповідь на це питання спробували дати у масштабному науковому дослідженні група вчених із Південної Кореї під керівництвом Дживона Хана.

А висновки свої опублікували у статті "Вивчення феномену пролитої кави під впливом низьких імпульсів".

У роботі дуже багато наукових термінів, схем та формул, та ми їх розбирати не будемо. Наведемо тільки два, на наш погляд, найцікавіші нюанси.



Пролита кава – чистий сум / Фото unsplash

Перший: чому кава так прагне вилетіти з філіжанки, коли ти найменше цього очікуєш

Насправді винна не кава, а філіжанка. А точніше, її форма.

Вчені зробили низку практичних експериментів із посудом різної форми (склянками, філіжанками, келихами, кубками, кухлями, стаканами, кружками і так далі).

І несподівано виявилося, що саме філіжанка – найбільш незручне пристосування для носіння в ній кави!



А ось і весь секрет / Фото з дослідження корейських вчених

Друге: що ж, власне, робити, якщо пити каву з кухля ти не готовий, а філіжанка така підступна

Відповідь проста та геніальна: тримати філіжанку треба і не за дно, і не за ручку, а зверху – міцно вхопивши однією рукою (так, як на фото вище).

Саме такий спосіб транспортування кави у філіжанці зменшує амплітуду її коливання!

А отже – і ймовірність того, що кава проллється.

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Зверни увагу: пан Хан радить задкувати, коли несеш каву у філіжанці. Так амплітуда коливання також зменшується, але... Але Хан забув підрахувати, яка при цьому ймовірність спіткнутися.