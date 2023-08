Це почуття паніки, яке охоплює тебе за думки про те, що ти не зможеш зателефонувати, не зможеш перевірити сповіщення або стежити за оновленнями у своїх соціальних мережах. Почуття паніки, яке дуже нелегко подолати.

Що таке номофобія

Номофобія – це термін для опису ірраціонального страху або сильної тривоги, яку відчувають деякі люди, коли не мають зв'язку зі своїми мобільними пристроями, такими як смартфони або планшети. Подібно до FOMO (Fear Of Missing Out – страх втратити щось), номофобія походить від NO MObile і Phobia, тобто це страх залишитися без телефону.

Це не тривожний розлад, але – патологічна залежність. Як і за будь-якого іншого хронічного стану, люди, які страждають на номофобію, відчувають дискомфорт або стрес через відсутність доступу до своїх мобільних пристроїв. Ба навіть фізичні симптоми – пітливість, тремтіння, прискорене серцебиття і нервозність.

У сучасному суспільстві номофобія стає все більш актуальною через нашу зростаючу залежність від мобільних технологій та постійну потребу бути підключеними до інтернету. Явище фактично досягло рівня пандемічної загрози.

Однак є й добра новина – не всі люди, які відчувають тривогу через відсутність доступу до мобільних пристроїв, страждають на номофобію в клінічному сенсі. Як і у випадку з будь-яким іншим терміном, пов'язаним з психічним здоров'ям, важливо проконсультуватися з фахівцями для встановлення правильного діагнозу та лікування.



Які симптоми номофобії

Щоразу, коли ти бачиш спливаюче повідомлення на телефоні, рівень дофаміну підвищується, бо ти думаєш, що там щось нове і цікаве. Насправді ми не можемо знати заздалегідь, чи дійсно станеться щось хороше, тому – виникає стійке бажання перевіряти сповіщення знову і знову, запускаючи той самий механізм, який активується в азартних гравців.

І це серйозно, оскільки номофобія викликає дискомфорт і нервозність, утримуючи людину у негативному психологічному стані (це так званий технострес). Тож якщо ти стурбований тим, що можеш відчувати цю фобію, поглянь на перелік симптомів, які можуть свідчити про її наявність (пам'ятаючи при цьому, що симптоми можуть мати різну інтенсивність і що самодіагностика не може замінити професійну оцінку фахівця з психічного здоров'я):

Сильна тривога або паніка, коли немає доступу до мобільного телефону або коли у нього розряджається батарея (при цьому завжди з собою зарядний пристрій або павербанк).

коли немає доступу до мобільного телефону або коли у нього розряджається батарея (при цьому завжди з собою зарядний пристрій або павербанк). Одержимість телефоном, постійна потреба перевіряти його, навіть у невідповідних ситуаціях, як-от під час розмови віч-на-віч, на роботі або на громадських заходах.

постійна потреба перевіряти його, навіть у невідповідних ситуаціях, як-от під час розмови віч-на-віч, на роботі або на громадських заходах. Неспроможність вимкнути чи відкласти телефон, навіть коли є потреба та бажання відпочити й розслабитися.

чи відкласти телефон, навіть коли є потреба та бажання відпочити й розслабитися. Надмірне занепокоєння, витрачання значного часу на роздуми про те, що можна загубити телефон, розрядити батарею або залишитися без зв'язку.

витрачання значного часу на роздуми про те, що можна загубити телефон, розрядити батарею або залишитися без зв'язку. Дискомфорт чи роздратування у ситуаціях без телефону, навіть якщо людина вдома або в безпечному місці.

у ситуаціях без телефону, навіть якщо людина вдома або в безпечному місці. Вплив на повсякденну діяльність – на особисті стосунки, роботу, навчання чи інші важливі справи у житті. Навіть якщо людина спить поруч зі своїм смартфоном, вона погано висипається.

– на особисті стосунки, роботу, навчання чи інші важливі справи у житті. Навіть якщо людина спить поруч зі своїм смартфоном, вона погано висипається. Нав'язливе користування телефоном, навіть коли немає для цього конкретної причини. Наприклад, людина постійно перевіряє соціальні мережі (це називають думскролінг), електронну пошту або інші додатки.

телефоном, навіть коли немає для цього конкретної причини. Наприклад, людина постійно перевіряє соціальні мережі (це називають думскролінг), електронну пошту або інші додатки. Труднощі з концентрацією уваги – важко зосередитися на роботі, навчанні або під час виконання важливих завдань через постійну потребу перевіряти телефон.



Як боротися з номофобією

Подолання номофобії передбачає заходи для зменшення тривожності та надмірної залежності від мобільних пристроїв. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти:

Самоусвідомлення. Визнай і прийми те, що відчуваєш номофобію. Усвідомлення – перший крок у розв'язанні будь-якої проблеми.

Визнай і прийми те, що відчуваєш номофобію. Усвідомлення – перший крок у розв'язанні будь-якої проблеми. Встанови межі. Визнач час і місця, коли будеш відключатися від своїх мобільних пристроїв. Створення "зон, вільних від телефону" під час певних видів діяльності може допомогти зменшити залежність. Наприклад, під час зустрічей з друзями та родиною.

Визнач час і місця, коли будеш відключатися від своїх мобільних пристроїв. Створення "зон, вільних від телефону" під час певних видів діяльності може допомогти зменшити залежність. Наприклад, під час зустрічей з друзями та родиною. Плануй час перебування перед екраном. Установи собі певний час для користування телефоном і дотримуйся його. У цьому, що цікаво, можуть допомогти додатки або налаштування на самому телефоні.

Установи собі певний час для користування телефоном і дотримуйся його. У цьому, що цікаво, можуть допомогти додатки або налаштування на самому телефоні. Практикуй саморегуляцію. Навчися протистояти бажанню постійно перевіряти телефон. Коли відчуваєш бажання перевірити його, запитай себе спершу, чи дійсно це необхідно саме зараз.

Навчися протистояти бажанню постійно перевіряти телефон. Коли відчуваєш бажання перевірити його, запитай себе спершу, чи дійсно це необхідно саме зараз. Відключайся поступово. Почни з коротких періодів відключення і поступово збільшуй час. Цифровий детокс може допомогти звикнути до думки про життя без телефону.

Почни з коротких періодів відключення і поступово збільшуй час. Цифровий детокс може допомогти звикнути до думки про життя без телефону. Знайди альтернативні види діяльності, хобі та заняття, які тобі подобаються і не вимагають постійного використання телефону. Наприклад, читання книг, фізичні вправи, медитація або особисте спілкування.

хобі та заняття, які тобі подобаються і не вимагають постійного використання телефону. Наприклад, читання книг, фізичні вправи, медитація або особисте спілкування. Заряджай телефон за межами своєї кімнати. Це допоможе уникнути спокуси перевірити його перед сном і після пробудження.

Це допоможе уникнути спокуси перевірити його перед сном і після пробудження. Вимкни сповіщення. Налаштуй телефон на отримання лише важливих повідомлень і вимкни непотрібні, які можуть посилити тривогу.

Важливо! Звернися по професійну підтримку (до терапевта або психолога, який спеціалізується на технологічних залежностях), якщо відчуваєш, що номофобія серйозно впливає на твоє життя і ти не можеш подолати її самостійно. Подолання номофобії вимагає часу і зусиль, але важливо бути терплячим до себе і звертатися по допомогу, якщо боротьба стає важкою.