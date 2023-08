Это чувство паники, которое охватывает тебя при мысли о том, что ты не сможешь позвонить по телефону, не сможешь проверить уведомления или следить за обновлениями в своих социальных сетях. Чувство паники, которое очень нелегко преодолеть.

Также интересно Идеальный компаньон для ужина: рецепт приготовления коктейля Pear Aperetive

Что такое номофобия

Номофобия – это термин для описания иррационального страха или сильной тревоги, которую испытывают некоторые люди, когда не имеют связи со своими мобильными устройствами, такими как смартфоны или планшеты. Подобно FOMO (Fear Of Missing Out – страх потерять что-то), номофобия происходит от NO Mobile и Phobia, то есть это страх остаться без телефона.

Это не тревожное расстройство, но – патологическая зависимость. Как и при любом другом хроническом состоянии, люди, страдающие номофобией, испытывают дискомфорт или стресс из-за отсутствия доступа к своим мобильным устройствам. Да даже физические симптомы – потливость, дрожь, учащенное сердцебиение и нервозность.

В современном обществе номофобия становится все более актуальной из-за нашей растущей зависимости от мобильных технологий и постоянной потребности быть подключенными к интернету. Явление фактически достигло уровня пандемической угрозы.

Однако есть и хорошая новость – не все люди, испытывающие тревогу из-за отсутствия доступа к мобильным устройствам, страдают номофобией в клиническом смысле. Как и в случае с любым другим термином, связанным с психическим здоровьем, важно проконсультироваться со специалистами для установления правильного диагноза и лечения.



Номофобия – это не тревожное расстройство, но – патологическая зависимость / Фото rawpixel.com@freepik

Какие симптомы у номофобии

Каждый раз, когда ты видишь всплывающее сообщение на телефоне, уровень дофамина повышается, потому что ты думаешь, что там что-то новое и интересное. На самом деле мы не можем знать заранее, действительно ли произойдет что-то хорошее, поэтому возникает стойкое желание проверять оповещения снова и снова, запуская тот же механизм, который активируется у азартных игроков.

И это серьезно, поскольку номофобия вызывает дискомфорт и нервозность, удерживая человека в отрицательном психологическом состоянии (это так называемый техностресс). Итак, если ты обеспокоен тем, что можешь чувствовать эту фобию, посмотри на перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о ее наличии (помня при этом, что симптомы могут иметь разную интенсивность и что самодиагностика не может заменить профессиональную оценку специалиста по психическому здоровью):

Сильная тревога или паника, когда нет доступа к мобильному телефону или когда у него разряжается батарея (при этом всегда с собой зарядное устройство или повербанк).

когда нет доступа к мобильному телефону или когда у него разряжается батарея (при этом всегда с собой зарядное устройство или повербанк). Одержимость к телефону, постоянная потребность проверять его, даже в неподходящих ситуациях, таких как во время разговора лицом к лицу, на работе или на общественных мероприятиях.

постоянная потребность проверять его, даже в неподходящих ситуациях, таких как во время разговора лицом к лицу, на работе или на общественных мероприятиях. Неспособность выключить или отложить телефон, даже если есть потребность и желание отдохнуть и расслабиться.

или отложить телефон, даже если есть потребность и желание отдохнуть и расслабиться. Чрезмерное беспокойство, трата большого количества времени на размышления о том, что можно потерять телефон, разрядить батарею или остаться без связи.

трата большого количества времени на размышления о том, что можно потерять телефон, разрядить батарею или остаться без связи. Дискомфорт или раздражение в ситуациях без телефона, даже если человек находится дома или в безопасном месте.

в ситуациях без телефона, даже если человек находится дома или в безопасном месте. Воздействие на повседневную деятельность – на личные отношения, работу, обучение или другие важные дела в жизни. Даже если человек спит рядом со своим смартфоном, он плохо высыпается.

– на личные отношения, работу, обучение или другие важные дела в жизни. Даже если человек спит рядом со своим смартфоном, он плохо высыпается. Навязчивое пользование телефоном, даже если нет для этого конкретной причины. К примеру, человек постоянно проверяет социальные сети (это называют думскроллинг), электронную почту или другие приложения.

телефоном, даже если нет для этого конкретной причины. К примеру, человек постоянно проверяет социальные сети (это называют думскроллинг), электронную почту или другие приложения. Трудности с концентрацией внимания – сложно сосредоточиться на работе, учебе или во время выполнения важных задач из-за постоянной необходимости проверять телефон.



Следует знать перечень симптомов номофобии, но не заниматься самолечением / Фото cookie_studio@freepik

Как бороться с номофобией

Преодоление номофобии предусматривает меры по уменьшению тревожности и чрезмерной зависимости от мобильных устройств. Вот несколько стратегий, которые могут помочь:

Самоосознание. Признай и прими то, что чувствуешь номофобию. Осознание – первый шаг в решении любой проблемы.

Признай и прими то, что чувствуешь номофобию. Осознание – первый шаг в решении любой проблемы. Установи границы. Определи время и места, когда будешь отключаться от своих мобильных устройств. Создание "зон, свободных от телефона" во время определенных видов деятельности может помочь уменьшить зависимость. К примеру, во время встреч с друзьями и семьей.

Определи время и места, когда будешь отключаться от своих мобильных устройств. Создание "зон, свободных от телефона" во время определенных видов деятельности может помочь уменьшить зависимость. К примеру, во время встреч с друзьями и семьей. Планируй время пребывания перед экраном. Установи себе определенное время для пользования телефоном и придерживайся его. В этом, что интересно, могут помочь приложения или настройки на самом телефоне.

Установи себе определенное время для пользования телефоном и придерживайся его. В этом, что интересно, могут помочь приложения или настройки на самом телефоне. Практикуй саморегуляцию. Научись противостоять желанию постоянно проверять телефон. Когда ощущаешь желание проверить его, спроси себя сначала, действительно ли это необходимо именно сейчас.

Научись противостоять желанию постоянно проверять телефон. Когда ощущаешь желание проверить его, спроси себя сначала, действительно ли это необходимо именно сейчас. Отключайся постепенно. Начни с коротких периодов отключения и постепенно увеличивай время. Цифровой детокс может помочь привыкнуть к мысли о жизни без телефона.

Начни с коротких периодов отключения и постепенно увеличивай время. Цифровой детокс может помочь привыкнуть к мысли о жизни без телефона. Найди альтернативные виды деятельности, хобби и занятия, которые тебе нравятся и не требуют постоянного использования телефона. К примеру, чтение книг, физические упражнения, медитация или личное общение.

хобби и занятия, которые тебе нравятся и не требуют постоянного использования телефона. К примеру, чтение книг, физические упражнения, медитация или личное общение. Заряжай телефон вне своей комнаты. Это поможет избежать соблазна проверить его перед сном и после пробуждения.

Это поможет избежать соблазна проверить его перед сном и после пробуждения. Выключи уведомления. Настрой телефон на получение только важных сообщений и отключи ненужные, которые могут усугубить тревогу.

Важно! Обратись за профессиональной поддержкой (к терапевту или психологу, специализирующемуся на технологических зависимостях), если чувствуешь, что номофобия серьезно влияет на твою жизнь и ты не можешь преодолеть ее самостоятельно. Преодоление номофобии требует времени и усилий, но важно быть терпеливым к себе и обращаться за помощью, если борьба становится тяжелой.