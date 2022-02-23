Що таке "планета" та як класифікують планети Сонячної системи

Скільки планет є у Сонячній системі та в якому порядку вони розташовані – ми вже розповіли. Але забули сказати, що ж, власне, це таке – планета.

Сьогодні ми дамо чітке визначення цьому терміну. А ще ти дізнаєшся про те, як найчастіше планети навколо нашого Сонця класифікують і чому.

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Що таке планета і чим планета не є

Справжня планета

IAU (The International Astronomical Union – Міжнародний астрономічний союз) визначає справжню планету як тіло, яке:

Обертається навколо Сонця.

Є достатньо великим, щоб власна гравітація надавала йому округлої форми.

Очистило свої околиці від більшості інших орбітальних тіл.

І водночас не є супутником іншого об'єкта.

Та не є настільки великим, щоб зазнавати ядерного синтезу, як зірка.

Карликова планета

Плутон, скажімо, має невеликі розміри, незвичайну орбіту, і не очищає околиці від сміття. Ба більше, свій простір він ділить з багатьма іншими об’єктами у Поясі Койпера. Тому його й вивели з розряду планет у розряд планетоїдів (карликових планет), хоча й досі це рішення серед вчених є спірним.



Умовна зірка та умовні планети на орбітах навколо неї / Фото unsplash

До карликових планет, як і Плутон, відносять й інші малі круглі світи – Ериду, Хаумеу, Макемаке тощо.

Окремо варто згадати про Цереру: це кругле космічне тіло у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером спершу, після відкриття у 1801 році, вважали планетою, потім – астероїдом, а з 2006 нарешті зарахували до карликових планет.

Хоча деякі астрономи досі наполягають, що Цереру слід взагалі називати десятою планетою Сонячної системи.

Як найчастіше класифікують планети Сонячної системи

Земна група

4 найближчі до Сонця планети – Меркурій, Венеру, Землю й Марс – найчастіше називають "планетами земної групи" (англійською – terrestrial). І не тому, що вони "біля Землі", а тому, що їхні поверхні кам’янисті.

Група Юпітера

4 інші світи – Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун – називають "планетами групи Юпітера" (англійською – jovian) або "юпітероподібними". Бо вони великі відносно планет земної групи, а ще головно складаються з газів (як-от водень, гелій та аміак), а не з кам’янистих поверхонь. Утім, астрономи вважають, що деякі або всі з них можуть мати тверді ядра.



Ілюстративне зображення Сонячної системи / Фото NASA

Юпітер і Сатурн ще називають газовими гігантами, а віддаленіші Уран і Нептун – крижаними гігантами. Бо на цих двох більше атмосферної води та інших молекул, які формують лід. Мовиться про метан (кристалізується за температури мінус 183 градуси за Цельсієм), сірководень і фосфен.

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