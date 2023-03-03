Фахівці проводили не одне дослідження сотень пар, і в підсумку підрахували, що чоловік може еякулювати у дуже значному діапазоні – від 33 секунд до 44 хвилин (і це в середньому, а не крайні точки). Чи підкаже це нам, скільки часу потрібно займатися сексом?

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Та ні ж бо! Адже секс – це не тільки шлях до еякуляції.

Секс не дорівнює статевий акт

Перш ніж говорити про правильну кількість часу для сексу, нумо визначмо, що таке секс, а що таке статевий акт. А це таки різні речі. Отже, статевий акт (для гетеросексуальної пари) – це час після проникнення пеніса чоловіка в піхву жінки і до моменту еякуляції. Але для сучасних чоловіків і жінок проникнення – не єдиний спосіб визначення сексу.

Так, ми знаємо, багато чоловіків ототожнюють секс із проникненням, а от жінки – значно рідше. Це ототожнення не тільки помилкове, а просто зайве. Річ у тім, що дотики, поцілунки, пестощі та інші штиби еротичної насолоди – це ж і є секс. Щонайменше, його важлива частина. Бо секс – це близькі людські стосунки, спрямовані на задоволення!

Ціль – 45 хвилин

Людина з високим рівнем лібідо (сексуального потягу), побачивши результати вищезгаданих досліджень, має повне право поставити собі за мету 45 хвилин сексу. Це ж на цілу хвилину довше, ніж максимальний час у 44 хвилини! Так, ми жартуємо, звісно – бо абсолютно неважливо, який час ти собі поставиш за ціль.



Час у сексі – не справжня ціль / Фото cookie_studio@freepik

Головне – розуміти, що досягнення кульмінації кожного разу не є обов'язковою умовою сексу. Парадоксально прозвучить, мабуть, але: не думай про секс як про грандіозну подію, і він, ти здивуєшся, почне приносити ще більше задоволення. Ти спокійно присвячуватимеш більше часу періоду розігріву (прелюдії), та й "основна подія" (проникнення) у природний спосіб подовжиться, якщо ти не поспішатимеш до "обов'язкової" еякуляції.

Не забувай про справжню мету

А вона проста: lady first. На першому місці – партнерка. Вона повинна першою досягти оргазму. Якщо ти підходитимеш до сексу, пам'ятаючи це правило, його тривалість ще збільшиться, а отже і тривалість задоволення. 45 хвилин, тю.

Але, ясна річ, так не має бути завжди. Якщо ви займаєтеся сексом вранці перед роботою, чому б не вкластися у 15 хвилин? Головне, щоб вона це відчула. Запам'ятай: комбіноване психічне і фізичне задоволення має куди більше значення, ніж час.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях, але якщо Тобі потрібні діагностична або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.