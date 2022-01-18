Світловий рік – це "дуже довго" чи "дуже далеко"? Що це взагалі за поняття?

Передусім: світловий рік – це не про час, а про відстань. Про це та трохи більше – коротко для тих, хто починає цікавитися астрономією.

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Найцікавіше про світловий рік

Світлові роки потрібні астрономам для вимірювання відстаней, зрозуміло, астрономічних. Для адекватного вимірювання. Адже застосовувати у космічних масштабах звичні на Землі метри й кілометри – справа невдячна (цифри просто будуть дуже й дуже великими).

Отже, світловий рік — це міра астрономічної відстані, а саме:

Відстань, яку за один земний рік світло (фотони) проходить через вакуум зі швидкістю 299 мільйонів 792 тисяч 458 метрів за секунду.

На земний лік – це приблизно 9,7 трильйона кілометрів.

Себто, простір до зірок зручно вимірювати часом, який потрібен світлу, щоб пройти через цей простір.



Світловий рік – це не про час, а про відстань / Фото unsplash

Цікаві факти про світлові роки, які допоможуть зрозуміти це поняття

Туманність Оріона від нас – на відстані 7 861 000 000 000 000 миль. Важко зрозуміти й розібрати на око, чи не так? У світлових роках все має простіший вигляд – "усього" 1300.

Найближча до нашого Сонця зірка, Проксима Центавра, розташована на відстані 4,2 ​​світлового року. Тобто світлу цієї зірки потрібно десь 4 роки з хвостиком, щоб досягти нас.

Діаметр відомого Всесвіту вчені оцінюють у 28 мільярдів світлових років.

вчені оцінюють у 28 мільярдів світлових років. Найближча до нас спіральна галактика (Андромеда) лежить на відстані від Землі у 2,5 мільйона світлових років.

Найдальшою відомою (яку можна виявити з Землі) галактикою є GN-z11. Відстань до неї – 13,4 мільярда світлових років.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.