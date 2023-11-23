Для чого ж? Передовсім – щоб задовольнити потреби організму під час фізичних навантажень. Але не тільки – скажімо, немовлята і маленькі діти не можуть виробляти таурин легко, тому отримують його з грудним молоком або молочними сумішами з цією амінокислотою.

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Основні функції таурину в організмі

Підтримка гідратації та водно-електролітного балансу.

Відновлення скелетних м'язів і тканин.

Утворення жовчних солей, що важливі для травлення та всмоктуванні ліпідів (жирів).

Регулювання мінералів, таких як кальцій, на клітинному рівні.

Підтримка балансу нейромедіаторів у мозку.

Підтримка функції центральної нервової системи.

Регуляція імунної системи.

Антиоксидантна або протизапальна.

До чого може призвести нестача таурину в організмі

Ниркової або печінкової недостатності.

М'язової слабкості.

Порушення росту та розвитку.

Пошкодження тканин очей.

Кардіоміопатії або ураження тканин серця.

Де взяти таурин

Основними продуктами, що містять таурин, є продукти, багаті на тваринний білок – м'ясо, морепродукти, молочка.

Або ж енергетичні напої – вони зазвичай містять цю амінокислоту у відчутній пропорції.

А ще таурин часто зустрічається у харчових добавках, куди його додають у синтетичний спосіб.

Як використовувати таурин та яка від нього користь

Таурин чинить позитивний вплив на здоров'я серцево-судинної системи. Зокрема, знижуючи кров'яний тиск, рівень холестерину і покращуючи роботу серця. Є навіть дослідження, які припускають, що він може зменшити симптоми застійної хвороби серця, такі як задишка та затримка рідини.

Таурин допомагає проти діабету. Його протизапальні та антиоксидантні ефекти можуть сприяти підвищенню чутливості до інсуліну, що призводить до зниження ризику розвитку діабету. Якщо вже є діабет, таурин знижує ризик ускладнень, таких як ураження нервів, нирок і серця.



Правильне застосування таурину може бути відчутно корисним для організму / Фото fxquadro@freepik

Таурин покращує спортивні результати. Саме тому його додають в енергетичні або спортивні напої. М'язи містять велику його кількість. Дослідження припускають, що таурин може допомогти поліпшити поглинання кисню в організмі, зменшити пошкодження м'язів і прискорити відновлення, а також збільшити м'язову силу.

Інші можливі переваги таурину стосуються очей, вух, мозку та печінки. Вважається, що його антиоксидантна дія захищає очі від окислювального стресу, який викликає дегенеративні захворювання сітківки. У вухах він захищає вушні клітини й може допомогти зменшити втрату слуху. У мозку він може захищати від нейрогенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, оскільки зменшує клітинне запалення. У печінці він може захищати від гострого або хронічного ураження.

А де ж "але"?

Теоретично таурин не повинен викликати негативних або небажаних ефектів, якщо не перевищувати дози. Однак були повідомлення, що люди, які приймали його, зазнавали блювоти, нудоти, болю у печінці, голові та шлунку.

Також ця добавка взаємодіє з іншими препаратами, тому слід бути дуже обережними, поєднуючи її з певними ліками:

З літієм, оскільки це може зменшити виведення літію з організму.

З антигіпертензивними препаратами, оскільки одним з очікуваних ефектів є зниження артеріального тиску.

З антидепресантами, протисудомними препаратами, антикоагулянтами або статинами, оскільки він пригнічує фермент цитохром Р-450.

Важливо: яка правильна доза таурину

Найбільш визнаний діапазон дозування – від 500 до 3000 міліграмів на добу. Вважається, що доза, яка максимізує його переваги, становить близько 3 грамів на день.

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