Це вже не тільки поширене явище "за робочим столом", а й навіть тренд у тіктоку. І безпосередньо пов'язане воно із зарплатою. Розповідаємо на Men 24, що таке "тихе звільнення" та чому важливо звернути на це увагу.

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Що таке "тихе звільнення"

Коли ти вперше чуєш словосполучення "працювати на основі зарплати", то можеш уявити собі когось, хто заробляє багато і, виходячи з цього, працює ефективно. Це було б правдою – в ідеальному світі.

Насправді ж у більшості випадків працює інший сценарій:

Уяви собі людину, яка має не дуже високу зарплату. Чи повинна вона діяти так само, як перша гіпотетична людина? Можливо й ні.

Адже ця друга людина усвідомлює, що не отримує справедливої ​​винагороди за свою роботу. І, безсумнівно, у наш важкий час багато хто може ототожнити себе саме з цією людиною.

Саме це явище називають "тихим звільненням", і набуває воно все більшої популярності серед деяких працівників. Ідея дуже проста: якщо тобі платять мінімум, ти будеш виконувати мінімальний обсяг роботи у робочий час.



Зарплата, яка "зворотньо зростає", змушує людей працювати менш продуктивно / Фото unsplash

Чи є простий спосіб уникнути "тихого звільнення"

Фактично, "тихе звільнення" – це прояв внутрішнього опору погіршенню життя. Особливо в ці часи, коли багато працівників надають перевагу психічному здоров’ю і свідомо чи підсвідомо обирає просто робити те, що покриває їх зарплата:

Через пандемію та масштабне вторгнення ворога в Україні багато роботодавців часто змушені платити невелику зарплату, але при цьому вимоги та завдання легшими не стали – навпаки, обсяг роботи та відповідальності зростає.

Відтак працівники не розуміють, задля чого мають докладати додаткових зусиль, якщо компенсації за них не буде – себто людина просто не має мотивації робити більше чи краще.

Як із такої ситуації виходити самій людині? Як каже Джек Келлі з Forbes, "мовиться про межі". Залежність від зарплати не слід сприймати як фактор, який обмежує – навпаки, він може допомогти людині оцінити себе належним чином.

Як виходити із такої ситуації роботодавцям? Шукати стимули для мотивації своїх працівників. Це доведеться робити, якщо роботодавець хоче мати продуктивну команду. Звісно, простого рішення у складний час не буде.

Та слід почати його шукати – бодай із відвертої розмови з колективом.