А вони якраз заважають нам відчувати себе емоційно добре. І вони насправді можуть навіть погіршити наше психічне здоров'я.

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Це часто трапляється на роботі. Іноді ми перебуваємо на межі вибуху, бо відчуваємо перенасичення і думаємо, що більше не можемо працювати, і, попри це, у нас є відчуття, що ми працюємо недостатньо старанно. Чи то через зовнішній тиск, чи то через те, що не отримуємо бажаних результатів, чи то просто через власну вимогливість до себе. У такі моменти ми схильні думати, що навіть приділяти час собі – це марна трата енергії.

У чому небезпека токсичної продуктивності

Це те, що називається токсичною продуктивністю, і її прийняття, ймовірно, є найбільшою помилкою, яку ми можемо зробити в будь-якому робочому середовищі. Очевидно, що намагання бути продуктивним – це добре і є ознакою наших зусиль, наполегливості, відданості та амбіцій. Однак, як і у випадку з усім іншим, одержимість продуктивністю може бути дуже шкідливою для нашого розуму і тіла.

Ця продуктивність стає токсичною, коли ми відчуваємо надмірний тиск і стаємо одержимими постійною продуктивністю, ставлячи в пріоритет все, що ми повинні зробити, а не власний добробут. Це може призвести до таких проблем, як тривога, безсоння, вигорання, проблеми з самооцінкою або навіть депресія. Але як дізнатися, що наша концепція продуктивності є шкідливою? В основному, є 5 ознак, які вказують на це.

Перша з них очевидна, і це факт того, що ми не зупиняємося ні на секунду протягом усього дня. Це ті моменти, коли ми відчуваємо, що нам ніколи не вистачає часу на все, що ми повинні зробити, ми всюди поспішаємо і можемо розслабитися тільки тоді, коли закінчили свої завдання. Ми відчуваємо помилкове відчуття терміновості, яке змушує нас відчувати тривогу, тому що наш мозок інтерпретує це як небезпечну ситуацію.



Ти постійно працюєш і ніколи не зупиняєшся / Фото wayhomestudio

Тоді з'являється інстинкт "бий або тікай", який заважає нам жити спокійно. Щоб виправити це, ми просто повинні сказати собі, що настав час сповільнитися, приділяючи час щоденній практиці релаксації або дихальних технік.

Так само, якщо ми страждаємо від токсичної продуктивності, коли нам не вдається завершити все, що ми запланували, ми відчуваємо провину і погано себе почуваємо. Ми відчуваємо, що нам ніколи не вистачає часу, і постійно розчаровуємося, тому що вимагаємо від себе більше, ніж інші.

Це пов'язано з третім сигналом: відчуттям, що наша цінність визначається нашою продуктивністю. Ми повинні припустити, що продуктивність змінюється з дня на день, тому що жоден день не схожий на попередній з причин, які ми навіть не можемо контролювати. Потрібно намагатися розмовляти з собою так, як з другом чи членом сім'ї, бо це допоможе нам бути більш зрозумілими і бачити речі об'єктивно.

Нам важко розслабитися, тому що продуктивність часто супроводжується відчуттям винагороди і гарного самопочуття, і ми стаємо залежними від цього. Ми не усвідомлюємо, що з часом нам стане важче підтримувати такий темп життя, і ми перестанемо відчувати себе добре. Ми станемо розчарованими і дратівливими, і ніколи не зможемо насолоджуватися сьогоденням.

Це, врешті-решт, призводить до останньої ознаки: нездатність подбати про себе. Турбота про себе здається марною тратою часу, коли ми стаємо одержимими продуктивністю. Ми перестаємо займатися спортом, повноцінно спати, збалансовано харчуватися і не знаходимо часу для своїх близьких чи хобі.



Ти перестаєш піклуватися про себе / Фото Drazen Zigic

Щоб це виправити, потрібно щодня виділяти час на відпочинок, як би важко це не було. Нам потрібне перезавантаження, щоб ми могли продовжувати жити далі і справлятися з негараздами, які трапляються на нашому шляху.

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Продуктивність важлива, але ми не повинні дозволяти їй поглинати нашу роботу і наше повсякденне життя. Знайти баланс надзвичайно важливо, якщо ми не хочемо погіршити наше психічне здоров'я.