Секс у джакузі гарантує приємні відчуття та неабияку насолоду. Але тут варто розуміти, що до нього потрібно ґрунтовно підготуватися. В інакшому випадку кінематографічне задоволення може перетворитися на суцільну катастрофу.

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Тож пропонуємо до твоєї уваги кілька порад, які допоможуть отримати максимум від сексу в джакузі. Візьми їх на озброєння, щоб втілити у життя одну зі своїх еротичних фантазій.

1. Температурний режим

Так, ми знаємо, що тобі до вподоби екстремальний секс. Але температура води має бути оптимальною, щоб цей досвід був незабутнім, але зі знаком плюс. Затям, що вода повинна бути теплою.

Ідеальний варіант, на думку фахівців, – від 38 до 40 градусів.

2. Прийміть попередньо душ

Так, важливо, щоб ви удвох сходили в душ перед сексом у джакузі. Це дозволить воді залишатися кришталево чистою. Та й узагалі, сходити в душ перед сексом – необхідно. Цього правила ми рекомендуємо дотримуватися ЗАВЖДИ!



Сходіть у душ перед сексом у джакузі / Фото We-Vibe Toys

3. Присвятіть час водним іграм

Вода та веселі струмені джакузі можуть дати тобі безліч ідей для ігор перед сексом. Наприклад, затримай дихання і дотягнися до її ерогенних зон. Це подарує несподівані відчуття, яких неможливо досягнути, наприклад, на ліжку. Крім того, ви можете торкатися один одного під водою. Це теж дуже приємно та цікаво.

4. Уникай допінгу

Варто розуміти, що у гарячій воді твої кровоносні судини розширюються. Тож ми рекомендуємо обмежитися від усілякого виду допінгу під час сексу у джакузі. Це дозволить не лише уникнути травматизму або інших не вельми приємних наслідків.

5. Ідеальні пози для сексу в джакузі

Без сумніву, поринути у вологий і хвилеподібний світ джакузі можна у різних положеннях. Наприклад, у "дельфіні", в якому жінка наслідує doggy-style, але перебуває у воді. Також можна попросити, щоб твоя партнерка поклала руки на край ванни так, щоб ступні торкалися дна. Ти ж повинен стати на коліна та примоститися позаду неї.



Не всі секс-пози підходять для сексу в джакузі / Фото Jonathan Borba

6. Оральний секс у джакузі

І тут мовиться не про змагання з фрідайвінгу. Для орального сексу можна сісти на край ванни. Але це варто робити лише у тих випадках, коли він наближений до стіни. Це дозолить не випасти за межі вашого мокрого інтимного ложа. Якщо ж джакузі стоїть окремо, то ми рекомендуємо цей вид сексу перенести, наприклад, у спальню.

7. Потурбуйся про атмосферу

Ароматичні свічки, розкладені навколо джакузі, – гарна ідея. Це не лише про романтичне освітлення, а й про правильну атмосферу. Крім того, у вас під рукою повинні бути халати, рушники та сланці. Не хочеться ж послизнутися на мокрій плитці після класного сексу.

8. Вибери правильний лубрикант

Ні, води недостатньо. Навпаки, заняття сексом у воді без відповідного лубриканта може викликати дискомфорт у результаті тертя. Крім того, презервативи, які ти повинен використовувати у джакузі, можуть пошкодитися.

Тож варто звернути увагу на водостійкі лубриканти на силіконовій основі, а також відмовитися від ультратонких презервативів.

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Якщо взяти на озброєння наші поради, то секс у джакузі просто приречений на успіх. Головне – ґрунтовно підготуватися до процесу й отримувати задоволення. Вам сподобається!